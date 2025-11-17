Donald Trump üzent a radikális baloldalnak az Epstein-ügyben

„Nincs rejtegetnivalóm” – mondja Donald Trump, aki a pártjában és támogatói bázisában kirobbant elégedetlenség miatt most már a Jeffrey Epstein-akta nyilvánosságra hozatalát sürgeti. Az amerikai elnök korábban ellenezte a még kiadatlan dokumentumok publikálását, miután a múlt héten 23 ezer iratot tettek hozzáférhetővé republikánus képviselők. Epstein, a pedofília vádjával, kiskorú lányok futtatása nyomán elítélt és a börtönben meghalt befolyásos üzletember ismerőse, sőt, esetenként barátja volt a globális elit színe-java.

Donald Trump a Fehér Ház fegyveres konfliktusok irányítására használt „szituációs termében” találkozott beosztottjaival, majd vasárnap este meggondolta magát. „A kongresszusi republikánusok szavazzanak az Epstein-dosszié kiadására, mert nincs mit rejtegetnünk.

Ideje túllépni ezen a demokrata »kacsán«, amelyet a holdkóros radikális baloldaliak terjesztenek, hogy eltereljék a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről,

benne a demokrata kormányleállás feletti győzelemmel” – írta közösségi oldalán az amerikai elnök. A voksolást a héten tartják és várhatóan 100 republikánus igent mond az akták kiadására.

Azt is hozzátette: „nem érdekli, mit kap meg a kongresszusi felügyelőbizottság”, az érdekli, hogy pártja képviselői visszatérjenek a programhoz. A múlt héten kiadott anyagok közt volt több, Trumpot említő e-mail. Az egyikben Jeffrey Epstein azt írta egy újságírónak, hogy Trump „persze, hogy tudott a lányokról és azt kérte – Epstein szintén börtönbe került akkori barátnőjétől, Ghislaine Maxwelltől –, hogy álljon le.

Donald Trump mindig is tagadta, hogy tudott volna róluk és köze lett volna Epstein „praktikáihoz” és ahhoz, hogy az üzletember kiskorú lányokat közvetített ki szexuális szolgáltatásokra.

Az elnök azokat az állításokat nevezi rendre kacsának, amelyek szerint valamit rejteget Epsteinnel való kapcsolatáról.

Az iratok közt volt egy olyan bizarr e-mail is, amelyben Epstein testvére arra kérte az üzletembert: kérdezze meg Steve Bannon, akkori vezető fehér házi stratégától: van-e Putyin orosz elnöknél fotó arról, hogy Trump szexuális aktust hajt végre „Bubbán”. Bubba a volt demokrata elnök, Bill Clinton közismert beceneve. Mark Epstein végül a Daily Beastnek nyilatkozva közölte, hogy egyrészt nem utaltak Clintonra, másrészt ez nem a közvéleménynek szánt humorizálás volt két testvér között.

A múlt heti e-mailekből az is kiderült: Epstein nagyon érdeklődött a nemzetközi radikális jobboldali mozgalmak iránt. Például gratulált egy ismeretlen kontaktnak, miután elérték, hogy engedjék ki a börtönből Tommy Robinson brit radikális vezetőt, aki legutóbb szeptemberben szervezett tömegtüntetést Londonban. Kapcsolatrendszerét a Fehér Háznak is felajánlotta. „Megoldható, de időigényes” a jobboldali reneszánsz Európában – írta Epstein Steve Bannon volt elnöki tanácsadónak, aki lapinformációk szerint „jobboldali populista pártok szupercsoportját” akarta létrehozni a 2019-es EP-választások előtt.