ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.16
usd:
331.48
bux:
107457.21
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jeffrey Epstein Upper East Side-on található rezidenciájának külsején látható monogram 2019. július 15-én New Yorkban. Getty Images/Kevin Hagen
Nyitókép: Getty Images/Kevin Hagen

Donald Trump üzent a radikális baloldalnak az Epstein-ügyben

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Zaftos állítás jelent meg Donald Trumpról az Epstein-akta kapcsán. Az elnök közben, érezve támogatói meghasonlását, immár az anyagok kiadását sürgeti. Az is kiszivárgott, hogy Epteinnek kapcsolatai voltak európai szélsőjobbos személyekkel.

„Nincs rejtegetnivalóm” – mondja Donald Trump, aki a pártjában és támogatói bázisában kirobbant elégedetlenség miatt most már a Jeffrey Epstein-akta nyilvánosságra hozatalát sürgeti. Az amerikai elnök korábban ellenezte a még kiadatlan dokumentumok publikálását, miután a múlt héten 23 ezer iratot tettek hozzáférhetővé republikánus képviselők. Epstein, a pedofília vádjával, kiskorú lányok futtatása nyomán elítélt és a börtönben meghalt befolyásos üzletember ismerőse, sőt, esetenként barátja volt a globális elit színe-java.

Donald Trump a Fehér Ház fegyveres konfliktusok irányítására használt „szituációs termében” találkozott beosztottjaival, majd vasárnap este meggondolta magát. „A kongresszusi republikánusok szavazzanak az Epstein-dosszié kiadására, mert nincs mit rejtegetnünk.

Ideje túllépni ezen a demokrata »kacsán«, amelyet a holdkóros radikális baloldaliak terjesztenek, hogy eltereljék a figyelmet a Republikánus Párt nagy sikeréről,

benne a demokrata kormányleállás feletti győzelemmel” – írta közösségi oldalán az amerikai elnök. A voksolást a héten tartják és várhatóan 100 republikánus igent mond az akták kiadására.

Azt is hozzátette: „nem érdekli, mit kap meg a kongresszusi felügyelőbizottság”, az érdekli, hogy pártja képviselői visszatérjenek a programhoz. A múlt héten kiadott anyagok közt volt több, Trumpot említő e-mail. Az egyikben Jeffrey Epstein azt írta egy újságírónak, hogy Trump „persze, hogy tudott a lányokról és azt kérte – Epstein szintén börtönbe került akkori barátnőjétől, Ghislaine Maxwelltől –, hogy álljon le.

Donald Trump mindig is tagadta, hogy tudott volna róluk és köze lett volna Epstein „praktikáihoz” és ahhoz, hogy az üzletember kiskorú lányokat közvetített ki szexuális szolgáltatásokra.

Az elnök azokat az állításokat nevezi rendre kacsának, amelyek szerint valamit rejteget Epsteinnel való kapcsolatáról.

Az iratok közt volt egy olyan bizarr e-mail is, amelyben Epstein testvére arra kérte az üzletembert: kérdezze meg Steve Bannon, akkori vezető fehér házi stratégától: van-e Putyin orosz elnöknél fotó arról, hogy Trump szexuális aktust hajt végre „Bubbán”. Bubba a volt demokrata elnök, Bill Clinton közismert beceneve. Mark Epstein végül a Daily Beastnek nyilatkozva közölte, hogy egyrészt nem utaltak Clintonra, másrészt ez nem a közvéleménynek szánt humorizálás volt két testvér között.

A múlt heti e-mailekből az is kiderült: Epstein nagyon érdeklődött a nemzetközi radikális jobboldali mozgalmak iránt. Például gratulált egy ismeretlen kontaktnak, miután elérték, hogy engedjék ki a börtönből Tommy Robinson brit radikális vezetőt, aki legutóbb szeptemberben szervezett tömegtüntetést Londonban. Kapcsolatrendszerét a Fehér Háznak is felajánlotta. „Megoldható, de időigényes” a jobboldali reneszánsz Európában – írta Epstein Steve Bannon volt elnöki tanácsadónak, aki lapinformációk szerint „jobboldali populista pártok szupercsoportját” akarta létrehozni a 2019-es EP-választások előtt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Donald Trump üzent a radikális baloldalnak az Epstein-ügyben

titkosítás

donald trump

nyilvánosságra hozatal

jeffrey epstein

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn ezúttal nem a magyar válogatottnak kedvezett a szerencse, de korábban ez fordítva volt több esetben is – mondta az InfoRádióban a 24-szeres magyar válogatott labdarúgó. Úgy véli, Marco Rossi logikusan változtatott a magyar védelem összetételén az utolsó percekre, de a néhány másodperces rövidzárlat végzetesnek bizonyult.
 

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Ennek lehet örülni a vasárnapi magyar-ír után

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Vasárnap reggel a lengyel hatóságok "rendellenességeket" észleltek a Varsót Lubinnal összekötő vasútvonalon, ma reggelre az is kiderült: valaki felrobbantotta a síneket. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentést tett a Revolut: minden magyar ügyfelet érint, erről érdemes tudni

Nagy bejelentést tett a Revolut: minden magyar ügyfelet érint, erről érdemes tudni

A Revolut a Booking-com-mal lép partnerségre, ami megkönnyíti a fizetést szállásfoglalásnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

The former prime minister was tried by a special tribunal after 1,400 died during a crackdown on unrest in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 11:02
Nem tetszik az EU-nak, ami a medvékkel Szlovákiában történik
2025. november 16. 08:00
Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram
×
×
×
×