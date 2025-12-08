Kérés érkezett a rendőrségtől – videó

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 09010/2279/2025. bűnügyi számon lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást.

Az alább látható videóban szereplő fiúk 2025. augusztus 24-én reggel egy hajdúhadházi boltból készpénzt loptak. A fehér ruházatban lévő fiatalt a rendőrök azonosították, társát, aki rózsaszín pulóvert és rövidnadrágot viselt jelenleg is keresik – olvasható a police.hu-n.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri az elkövetőt, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.