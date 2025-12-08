ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.85
usd:
328.62
bux:
108345.31
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik egy fiatalember azonosításához.
Nyitókép: Police.hu

Kérés érkezett a rendőrségtől – videó

Infostart

A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik egy fiatalember azonosításához.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 09010/2279/2025. bűnügyi számon lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást.

Az alább látható videóban szereplő fiúk 2025. augusztus 24-én reggel egy hajdúhadházi boltból készpénzt loptak. A fehér ruházatban lévő fiatalt a rendőrök azonosították, társát, aki rózsaszín pulóvert és rövidnadrágot viselt jelenleg is keresik – olvasható a police.hu-n.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri az elkövetőt, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kérés érkezett a rendőrségtől – videó

rendőrség

debrecen

lopás

hajdúhadház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban

A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban

Egyre többen fordulnak orvoshoz légzési panaszokkal, vagy a már ismert alapbetegségük tüneteinek súlyosbodása miatt. Ez jellemző a téli időszakban, és több oka van, de fel lehet rá készülni, illetve lehet jól kezelni – mondta az InfoRádióban Csoma Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?

Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?

Erősödéssel kezdett hétfő reggel a forint, ami talán meglepő azok után, hogy pénteken késő este a Fitch Ratings stabilról negatívra rontotta Magyarország adósosztályzatának kilátását. A hitelminősítő kritikusan nyilatkozott a költségvetési helyzetről, azonban a magas kamat továbbra is a forint erősödése mellett hat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet

Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet

A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt &quot;szedett össze&quot; a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 07:31
Szabadult a börtönből, azonnal begőzölt, mehet is vissza
2025. december 7. 19:48
Fegyveres rablás Dorogon
×
×
×
×