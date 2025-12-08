ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.33
usd:
329.08
bux:
108291.6
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai haditengerészet nukleáris meghajtású repülõgép-hordozója, a USS Nimitz a dél-koreai Puszanban 2023. március 27-én, a Freedom Shield elnevezésû dél-koreai-amerikai hadgyakorlaton. Az április 3-ig tartó gyakorlatozáson Dél-Korea és az Egyesült Államok mintegy 20 manõvert hajt végre köztük a Ssangryong (Kettõs sárkány) nevû kétéltûgyakorlatot és egyéb különleges mûveleteket.
Nyitókép: MTI/EPA/YNA/YONHAP

Kivonják a forgalomból a híres időutazós film ikonikus járművét

Infostart

Az USS Nimitz (CVN-68), az amerikai haditengerészet legidősebb repülőgép-hordozója megkezdte utolsó útját: Pearl Harborból a kontinentális Egyesült Államok felé tart, hogy 2026-ban megkezdjék kivonását a hadrendből.

A Defence Express jelentése szerint az USS Nimitz (CVN-68), az amerikai haditengerészet legidősebb, még szolgálatban álló repülőgép-hordozója megkezdte utolsó útját. A hajó elhagyta Pearl Harbort, és a kontinentális Egyesült Államok felé tart: először San Diegóban áll meg, majd onnan a washingtoni Bremertonba hajózik, ahol 2026-ban megkezdődik a szolgálatból való kivonás folyamata – számolt be a Portfolio.

A Nimitz-osztályú hordozók névadó egysége idén márciusban indult utolsó harci bevetésére. Ezt követően az Indo-csendes-óceáni térségben, a Dél-kínai-tengeren teljesített szolgálatot. Később a Közel-Keletre vezényelték az iráni–izraeli rakétacsapások idején kialakult feszült helyzet miatt, ahol az USS Carl Vinson (CVN-70) repülőgép-hordozót váltotta fel.

A hajót 1968-ban kezdték építeni, és 1975-ben állították hadrendbe, vagyis több mint fél évszázada szolgálja az amerikai haditengerészetet. Ez idő alatt számos hadműveletben vett részt, többek között az 1980-as Saskarom hadműveletben, az 1999-es Sivatagi Róka akcióban és a 2003-as iraki háborúban.

Az ikonikus hadihajó a Végső visszaszámlálás (The Final Countdown, 1980) című hollywoodi produkcióban is jelentős szerpet kapott: a filmet ténylegesen a Nimitz fedélzetén forgattak,

az amerikai haditengerészet és a védelmi minisztérium együttműködésével.

A Nimitz helyét az új, Gerald R. Ford-osztályú USS John F. Kennedy (CVN-79) veszi majd át, amelyet azonban a tervek szerint csak 2027-ben állítanak hadrendbe. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nagyjából két éven át mindössze tíz repülőgép-hordozóval rendelkezik majd – ami a jelenlegi világpolitikai feszültségek, különösen a Tajvan körüli helyzet fényében stratégiai szempontból kedvezőtlen.

Kezdőlap    Külföld    Kivonják a forgalomból a híres időutazós film ikonikus járművét

egyesült államok

hadihajó

repülőgép-hordozó

nimitz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter az államfő akadályoztatásáról: a módosítással joghézagot orvosolnának, de komoly viták várhatók

Hack Péter az államfő akadályoztatásáról: a módosítással joghézagot orvosolnának, de komoly viták várhatók

Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását az államfő, a kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapíthatja meg egyszerű többséggel. A mostani javaslat alapján az Alkotmánybíróság nélkül nem lehetne így határozni. Hack Péter az InfoRádióban azt mondta, a javaslatban megfogalmazott megoldáshoz nem társul probléma, a vitákat az eltérő jogi megítélések erősíthetik fel.
 

Országgyűlés: most dől el a 14. havi nyugdíj végleges sorsa

Változik az előjegyzés rendszere az egészségügyben a vizsgálatoknál, kezeléseknél

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Gazdasági adatok tekintetében ma a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának. Ami a tőzsdei helyzetet illeti: az ázsiai piacokon felemás volt a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék, a magyar piac alulteljesít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliárdos jégkrémbirodalom született: brutális értéken vált le a Magnum az Unilevertől

Milliárdos jégkrémbirodalom született: brutális értéken vált le a Magnum az Unilevertől

A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 12:54
Szijjártó Péter: heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között
2025. december 8. 12:30
Komoly hiányosságokat tártak fel az osztrák karácsonyi vásárokba járó turistabuszoknál
×
×
×
×