2025. november 17. hétfő
A Bakonyi Erőmű Ajkán 2018. január 9-én. Megszűnhet az évek óta tartó korom- és pernyehullás Ajkán, az erőművet az elmúlt év végén megvásároló Veolia Energia Magyarország Zrt. tervezett beruházásának köszönhetően - közölte Palkó György, a cég elnök-vezérigazgatója az ezen a napon tartott sajtótájékoztatón.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Elhunyt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje elhunyt – közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt.

"Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak" - áll a zrt. tájékoztatásban.

Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak, kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében - közölték.

A Veolia Enegria Magyarország Zrt. egy hete azt közölte: a csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án súlyos munkahelyi baleset történt, három dolgozó égési sérüléseket szenvedett. Közülük kettőt kórházi ellátás után hazaengedtek.

