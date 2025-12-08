Szijjártó Péter: heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között

A tárcavezető friss bejegyzésében kiemelte: a két ország vezetőinek megállapodása nyomán megtartották első ülésüket ebben a formátumban a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és védelmi ipari vállalatok vezetőinek részvételével.

"Abszolút időszerű ennek a biztonságra fókuszáló formátumnak a létrehozása, hiszen mind a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonságunk folyamatos veszélynek van kitéve, mindez pedig megnöveli a török–magyar együttműködés jelentőségét" - húzta alá.

"Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat - legyenek azok olajvezetékek Oroszországban vagy tankhajók a Fekete-tengeren" – folytatta.

"Törökország megbízható, korrekt tranzitpartner, idén mintegy 8 milliárd köbméter földgáz érkezik hozzánk a Török Áramlat vezetéken keresztül. Közösen lépünk fel az ellen is, hogy az energiaellátás ügyét politikai vagy ideológiai kérdésnek állítsák be" – tette hozzá.

Szijjártó Péter emellett rámutatott, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat ötmilliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerülni fog, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk.

"Kapcsolataink még intenzívebbé válását segíti, hogy ma

aláírjuk a légiforgalmi megállapodásunkat is, melynek nyomán hetente 105 légi járat fogja összekötni Budapestet a legnagyobb török városokkal, köztük a Wizz Air nyáron induló Budapest–Ankara járata,

mely az első légi kapcsolat lesz fővárosaink között" – tudatta.

"Ezekről egyeztettünk Mehmet Fatih Kacir ipari és technológiai miniszterrel és Ömer Bolat kereskedelmi miniszterrel" – tájékoztatott.