Lélegzetelállító vb lesz Budaörsön

A szervezők tájékoztatása szerint a Városi Uszoda és Sportcsarnokban sorra kerülő viadalon a hangsúly a technikai elemek nehézségén, a kivitelezés tisztaságán, az erőn, a kontrollon és összességében a sportteljesítményen lesz.

A vb programja két nagy blokkra tagolódik: keddtől csütörtökig a légtorna versenyszámai kerülnek sorra, péntektől pedig a rúdsport küzdelmei következnek. A nevezések alapján magyar részről 95-en légtornában, 44-en rúdsportban indulnak és öt olyan sportoló is lesz, aki mindkét szakág programjában versenyez.

A Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) elnökhelyettese, Simkó Georgina úgy fogalmazott, ez a sportág nemcsak látványos, de kőkemény munka is van mögötte.

"A rúdsport és a légtorna már rég túllépett a sztereotípiákon: ez mára egy valódi, erőt és technikát igénylő sport" - mondta. Hozzátette: a vb megrendezése bizonyítja, hogy Magyarországon van jövője az innovatív, újító sportágaknak.

A vb-t megelőzően a prágai Európa-bajnokságon a magyar csapat 72 érmet nyert (31 arany, 26 ezüst, 15 bronz), az olaszországi Cesenaticóban rendezett légtorna művészeti világbajnokságról pedig 40 éremmel (17 arany, 16 ezüst, 7 bronz) tért haza a küldöttség.