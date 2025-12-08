ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
Egy légtornász artista bemutatja produkcióját a cirkuszban.
Nyitókép: Unsplash

Lélegzetelállító vb lesz Budaörsön

Infostart / MTI

Látványos és különleges versenynek ad otthont keddtől vasárnapig Budaörs: a rúdsport és légtorna világbajnokságon 31 ország csaknem 950 sportolója méri össze tudását, a hazai színeket 139-en képviselik.

A szervezők tájékoztatása szerint a Városi Uszoda és Sportcsarnokban sorra kerülő viadalon a hangsúly a technikai elemek nehézségén, a kivitelezés tisztaságán, az erőn, a kontrollon és összességében a sportteljesítményen lesz.

A vb programja két nagy blokkra tagolódik: keddtől csütörtökig a légtorna versenyszámai kerülnek sorra, péntektől pedig a rúdsport küzdelmei következnek. A nevezések alapján magyar részről 95-en légtornában, 44-en rúdsportban indulnak és öt olyan sportoló is lesz, aki mindkét szakág programjában versenyez.

A Magyar Levegősportok Szövetségének (MALESZ) elnökhelyettese, Simkó Georgina úgy fogalmazott, ez a sportág nemcsak látványos, de kőkemény munka is van mögötte.

"A rúdsport és a légtorna már rég túllépett a sztereotípiákon: ez mára egy valódi, erőt és technikát igénylő sport" - mondta. Hozzátette: a vb megrendezése bizonyítja, hogy Magyarországon van jövője az innovatív, újító sportágaknak.

A vb-t megelőzően a prágai Európa-bajnokságon a magyar csapat 72 érmet nyert (31 arany, 26 ezüst, 15 bronz), az olaszországi Cesenaticóban rendezett légtorna művészeti világbajnokságról pedig 40 éremmel (17 arany, 16 ezüst, 7 bronz) tért haza a küldöttség.

