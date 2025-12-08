ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Blue sun visor with an Europol sign. Gwengoat/Getty Images
Nyitókép: Gwengoat/Getty Images

Több bűnszervezetet is felszámolt le az Europol

Infostart

Erőszakos bűncselekmények megrendelésére szakosodott hálózatokra csaptak le a hatóságok, 193 személyt vettek őrizetbe

Az EU rendőrségi együttműködési ügynökségének (Europol) hétfőn közzétett féléves jelentése szerint műveleti munkacsoportjuk hat hónap alatt 193 személyt vett őrizetbe, és több, erőszakos bűncselekmények megrendelésére szakosodott bűnhálózat működését is megzavarta.

A GRIMM munkacsoport az Europol egyik legaktívabb egysége, és kulcsszerepet játszik azoknak a csoportoknak a felszámolásában, amelyek Európa-szerte fiatalokat vonnak be megrendelésre végrehajtott erőszakos cselekményekbe, a megfélemlítéstől a gyilkosságig.

A hágai székhelyű uniós szervezet sajtóközleménye szerint a bűnszervezetek gyakran fiatal, tapasztalatlan elkövetőket toboroznak

- sok esetben manipulációval vagy kényszerítéssel - különböző támadások végrehajtására. A jelenség Svédországban tűnt fel először, de mára több európai országban elterjedt. A munkacsoportban Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság szakértői működnek együtt az Europollal és online szolgáltatókkal, különös hangsúlyt fektetve a közösségi médiában zajló toborzás visszaszorítására.

A jelentés szerint az első hat hónapban elfogott személyek között elkövetők, segítők, toborzók és felbujtók is voltak, letartóztatásuk több tervezett erőszakos bűncselekmény végrehajtását is megakadályozta. Az Europol emlékeztetett arra, hogy májusban a németországi Tamm városában történt emberölési kísérlet ügyében két gyanúsítottat Hollandiában vettek őrizetbe. Márciusban egy hollandiai hármas gyilkosság kapcsán Svédországban és Németországban fogtak el három személyt, míg júliusban Spanyolországban hat gyanúsítottat - köztük egy kiskorút - tartóztattak le egy előkészített gyilkossági kísérlettel összefüggésben, továbbá fegyvereket és lőszert is lefoglaltak.

Az Europol hangsúlyozta, hogy folyamatos a küzdelem az erőszakos bűncselekmények megrendelésére épülő szolgáltatások ellen.

A GRIMM a következő időszakban a bűnszervezetek működésének további megzavarására, a határokon átnyúló információcsere erősítésére és a technológiai vállalatokkal való szorosabb együttműködésre törekszik, hogy a toborzási tevékenységet már az online térben sikerüljön megakadályozni.

