„Mélyállam” – Liz Truss visszatért a politikába

Liz Truss, aki a bírálatok ellenére nyíltan Margaret Thatcher imázsát kopírozta, megcsillogtatta hiányos földrajzi tudását az orosz külügyminiszterrel folytatott csörtében, de mindenekelőtt, aki britek millióinak intézte el, hogy megdráguljon a lakáshitele – most visszatért.

A miniszterelnöki szék még meg sem melegedett alatta, amikor 2022 októberében, 45 nap után távoznia kellett, mivel úgynevezett „mini-költségvetése” úgy ráijesztett a piacokra, hogy azok az egekbe tolták a brit kamatokat, amit már az átlagpolgárok is megéreztek.

Truss ambíciója azonban olyan mértékű, hogy nem hajlandó elvonulni.

Most újradefiniálta magát és létrehozta „az ellenforradalom otthonának” titulált médiacsatornáját. Péntek óta a fantáziadúsan elkeresztelt Liz Truss Show-ban osztja meg nézeteit a „mélyállamról”, amely – állítása szerint – meg akarta semmisíteni.

A Washingtonban MAGA-sapkában magát fotóztató Truss az vallja, hogy a nyugati országoknak „egy Trump-féle forradalomra van szüksége”, és azt ígéri, hogy „a szólásszabadságot övező válság, a tömeges migráció, a globális bizonytalanság és a Nyugatot átformáló kultúrcsaták” lesznek a témái.

A program olyan kérdéseknek megy majd neki, amelyeket mások óvatosan kikerülnek,

miközben Truss „őszinte beszélgetést folytat majd vezető gondolkodókkal és a politikai osztály bukott, megkövesedett nézeteivel szembemenő szövetségesekkel” – mondják a műsor készítői. Azaz Liz Truss leszállítja a spanyolviaszt, hiszen – és ez egy ironikus megjegyzés – ilyesmivel még soha, senki más nem próbálkozott a sajtó történetében.

Az előzetesben a volt brit kormányfő azt is megjegyezte, hogy „brit földön, Amerikában és a szabad világban, az emberek elfáradtak attól, hogy lekezelik őket, elfáradtak a mindig tévedő szakértőktől, az elitektől, akik nem hallgatnak rájuk, és a vezetőktől, akik nem állnak ki a nyugati értékekért”. Ő úgy látja, hogy 2022-ben „leváltották”, pedig meg akarta menteni Nagy-Britanniát az „ördögi spirálból”. Valójában az általa kritizált szakértők és közgazdászok azt ismételgették, hogy

olyan adócsökkentést akart bevezetni a gazdasági növekedést beindulását ígérve, amire nem volt meg a költségvetési fedezet.

Mint a londoni Times megjegyezte, az expolitikus az utóbbi időben közel került több jobboldali youtuberhez, rendszeresen megjelenik náluk és „az amerikai jobboldal témáit majmolja”. Közben pedig magyarázza a bizonyítványát és támadja az Angol Központi Bankot, valamint a brit költségvetési felügyelőszervet – azaz, a jobbközép média is szkeptikusan tekint rá. A Times megemlítette, hogy Truss „bukott államnak” nevezte a hazáját, amelyet „komisszárok irányítanak... és szinte már alig maradtak barátai vagy szövetségesei az országban".

Új médiapartnerei szerint azonban a „nagyvállalati média és a globalista elit” el akarja hallgattatni az ellenállást, de Truss műsora „áttör a zajon kendőzetlen igazmondásával”.

Egyik első vendége, Steve Bannon, Donald Trump volt stratégája volt, akit 2024-ben, egy kongresszusi bizottsági idézés ignorálása miatt négy hónapra börtönbe küldtek. „Önt a hálózatunkban nem fogják cenzúrázni és nem fogják törölni” – mondta neki Liz Truss.