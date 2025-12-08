ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.79
usd:
330.63
bux:
107884.53
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Liz Truss brit miniszterelnök sajtóértekezletet tart az ország gazdasági helyzetéről Londonban 2022. október 14-én. Truss ezen a napon felmentette tisztségéből Kwasi Kwarteng pénzügyminisztert, és Jeremy Hunt volt külügyminisztert nevezte ki utódjául. Kwarteng, aki 38 napot töltött hivtalban, szeptemberben 45 milliárd font értékű adócsökkentési programot terjesztett elő, amit évtizedek óta példátlan piaci felfordulás követett.
Nyitókép: Liz Truss brit miniszterelnök sajtóértekezletet tart az ország gazdasági helyzetéről Londonban 2022. október 14-én. MTI/EPA/Bloomberg/Pool/Daniel Leal

„Mélyállam” – Liz Truss visszatért a politikába

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

„Nekimegyek a mélyállamnak. Elmondom az igazságot arról, mi történik az országunkkal és a Nyugattal” – ígéri Liz Truss, a britek legrövidebb ideig hatalmon lévő kormányfője.

Liz Truss, aki a bírálatok ellenére nyíltan Margaret Thatcher imázsát kopírozta, megcsillogtatta hiányos földrajzi tudását az orosz külügyminiszterrel folytatott csörtében, de mindenekelőtt, aki britek millióinak intézte el, hogy megdráguljon a lakáshitele – most visszatért.

A miniszterelnöki szék még meg sem melegedett alatta, amikor 2022 októberében, 45 nap után távoznia kellett, mivel úgynevezett „mini-költségvetése” úgy ráijesztett a piacokra, hogy azok az egekbe tolták a brit kamatokat, amit már az átlagpolgárok is megéreztek.

Truss ambíciója azonban olyan mértékű, hogy nem hajlandó elvonulni.

Most újradefiniálta magát és létrehozta „az ellenforradalom otthonának” titulált médiacsatornáját. Péntek óta a fantáziadúsan elkeresztelt Liz Truss Show-ban osztja meg nézeteit a „mélyállamról”, amely – állítása szerint – meg akarta semmisíteni.

A Washingtonban MAGA-sapkában magát fotóztató Truss az vallja, hogy a nyugati országoknak „egy Trump-féle forradalomra van szüksége”, és azt ígéri, hogy „a szólásszabadságot övező válság, a tömeges migráció, a globális bizonytalanság és a Nyugatot átformáló kultúrcsaták” lesznek a témái.

A program olyan kérdéseknek megy majd neki, amelyeket mások óvatosan kikerülnek,

miközben Truss „őszinte beszélgetést folytat majd vezető gondolkodókkal és a politikai osztály bukott, megkövesedett nézeteivel szembemenő szövetségesekkel” – mondják a műsor készítői. Azaz Liz Truss leszállítja a spanyolviaszt, hiszen – és ez egy ironikus megjegyzés – ilyesmivel még soha, senki más nem próbálkozott a sajtó történetében.

Az előzetesben a volt brit kormányfő azt is megjegyezte, hogy „brit földön, Amerikában és a szabad világban, az emberek elfáradtak attól, hogy lekezelik őket, elfáradtak a mindig tévedő szakértőktől, az elitektől, akik nem hallgatnak rájuk, és a vezetőktől, akik nem állnak ki a nyugati értékekért”. Ő úgy látja, hogy 2022-ben „leváltották”, pedig meg akarta menteni Nagy-Britanniát az „ördögi spirálból”. Valójában az általa kritizált szakértők és közgazdászok azt ismételgették, hogy

olyan adócsökkentést akart bevezetni a gazdasági növekedést beindulását ígérve, amire nem volt meg a költségvetési fedezet.

Mint a londoni Times megjegyezte, az expolitikus az utóbbi időben közel került több jobboldali youtuberhez, rendszeresen megjelenik náluk és „az amerikai jobboldal témáit majmolja”. Közben pedig magyarázza a bizonyítványát és támadja az Angol Központi Bankot, valamint a brit költségvetési felügyelőszervet – azaz, a jobbközép média is szkeptikusan tekint rá. A Times megemlítette, hogy Truss „bukott államnak” nevezte a hazáját, amelyet „komisszárok irányítanak... és szinte már alig maradtak barátai vagy szövetségesei az országban".

Új médiapartnerei szerint azonban a „nagyvállalati média és a globalista elit” el akarja hallgattatni az ellenállást, de Truss műsora „áttör a zajon kendőzetlen igazmondásával”.

Egyik első vendége, Steve Bannon, Donald Trump volt stratégája volt, akit 2024-ben, egy kongresszusi bizottsági idézés ignorálása miatt négy hónapra börtönbe küldtek. „Önt a hálózatunkban nem fogják cenzúrázni és nem fogják törölni” – mondta neki Liz Truss.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    „Mélyállam” – Liz Truss visszatért a politikába

liz truss

mélyállam

deepstate

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban. A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a két ország a jövőben összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseit.
 

Fontos törökországi megállapodásokról tett bejelentést a 4iG

Olajat keresnek a törökök a Balaton közelében: a Mol és a Turkish Petroleum együtt kutat

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Oroszország novemberben mintegy 320 négyzetkilométerrel növelte az általa ellenőrzött ukrán területek nagyságát, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít. Az ukrán DeepState szerint ez körülbelül kétszerese az októberi területszerzésnek. Donald Trump amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. szerint apja akár ki is hátrálhat az ukrajnai háborúból, amely szerinte nincs ott az Egyesült Államok számára legfontosabb tíz dolog között. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar vásárlót érhet meglepetés: nagy változás jön a Praktiker kasszáinál

Sok magyar vásárlót érhet meglepetés: nagy változás jön a Praktiker kasszáinál

A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Critical moment to ramp up support for Ukraine, European allies say

Critical moment to ramp up support for Ukraine, European allies say

Volodymyr Zelensky and the leaders of France, Germany and the UK held talks in London to discuss the latest US efforts to end the war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 13:18
Cseh elnök: a Nyugat óvatoskodása ugyanolyan, mint a II. világháború előtti volt
2025. december 8. 09:32
„A rendezés nem jutalmazhatja az orosz agressziót” – két oldalról szorongatják Volodimir Zelenszkijt
×
×
×
×