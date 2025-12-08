ARÉNA - PODCASTOK
Steel oil pipes from refinery.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Megcsapoltak egy vezetéket, brutális mennyiségű gázolaj tűnt el

Infostart

A szlovák rendőrség ugyan már őrizetbe vett öt embert az üggyel kapcsolatban, ám az eset továbbra is rejtélyt rejtélyre halmoz.

Legalább 330 ezer liter gázolajat csapoltak le illegálisan a Slovnaft meglékelt csővezetékéből Szlovákiában – írja a Paraméter híradása nyomán a Telex.

A rendőrség már 5 embert őrizetbe vett az ügyben, az azonban

még mindig nem derült ki, hogy ki fúrta meg a vezetéket, ahogyan az sem ismert, hová tűnt az ellopott üzemanyag.

A gázolaj elszívását július 15-én kezdték a vezeték Gány és Alsószerdahely közötti szakaszán. Az elkövetők nagyon körültekintőek voltak: sikerült úgy meglékelniük az üzemanyag-vezetéket, hogy abban ne csökkenjen drasztikus mértékben a nyomás. A cég egy idő után mégis érzékelte, hogy kevesebb gázolaj érkezik célba, mint amennyit betöltöttek. Ezután hamar rájöttek, hol tűnhet el a különbözet.

A rendőrség november 20-án razziázott az alsószerdahelyi (Dolná Streda) raktárnál, ahol rengeteg eszközt lefoglaltak. Tartályzsákok, IBC-konténerek, szivattyúkat, tömlőket és egyéb tárgyakat, amiket az üzemanyaglopáshoz használhattak.

Összesen 332 482 liter gázolajnak kélt lába, ami ugyanennyi eurónyi kárt jelent a Slovnaftnak

– írja a szlovákiai magyar portál a birtokukba jutott információk alapján. Az eltűnt üzemanyag nem került elő, és a rendőrségnek is csak feltételezései vannak a sorsáról. Úgy vélik, Lengyelországba szállíthatták, majd onnan megint máshová, de a végcél egyelőre ismeretlen.

Alsószerdahelyen négy embert fogtak el, az ötödik gyanúsítottat Lipótvár (Leopoldov) közelében tartóztatták le. A gyanúsítottak között két lengyel és egy lett állampolgár is van – utóbbi a lap szerint egy álláshirdetésben talált rá a különös munkalehetőségre. A feladata az volt, hogy a tartályok telítettségét kellett ellenőriznie egy raktárban. A két lengyel sofőr elfogásuk után azt állította, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy illegális árut szállítanak.

