A Storo Storsenter bevásárlóközpont Norvégia fővárosában.
Nyitókép: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

Lövések egy forgalmas bevásárlóközpontban, elfogták a 19 éves gyanúsítottat Oslóban

Infostart

A rendőrség azt közölte, hogy az oslói Storo Storsenter központ már biztonságban van. A 19 éves elkövető, aki a jelek szerint egyedül cselekedett, legalább egy lövést adott le odabent.

A norvég rendőrség hétfőn közölte, hogy a fővárosban, Oslóban egy bevásárlóközpontot biztonságosan újra meg lehet nyitni, miután egy fegyveres tüzet nyitott benne.

A vásárlók kimenekültek a plázából. Jelentések szerint senki sem sérült meg, a gyanúsítottat pedig őrizetbe vették – írja az Euronews.

A rendőrség közleményében megállapította, hogy a Storo Storsenter központ már biztonságos, miután a tettes, aki a jelek szerint egyedül cselekedett, legalább egy lövést adott le odabent a kézifegyverével.

A parancsnok az NRK közszolgálati műsorszolgáltatónak elmondta, hogy a férfinél kés és egy ütő volt, egy sörétes puskával lőtt a mennyezetbe. Nincs bizonyíték arra, hogy a férfi bárkit is bántani akart volna - mondta.

Az incidenst követően az épületet kiürítették. A Storo Storsenter Oslo legnagyobb bevásárlóközpontja, mintegy 140 üzlettel és kávézóval.

Az eset néhány hónappal azután történt, hogy egy férfi megsérült, amikor rálőttek a Tveita Centerben, a norvég főváros egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában. Két férfit akkor letartóztattak és vád alá helyeztek.

