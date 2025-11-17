Európai szupercentrumként működhet a városmajori szívklinika

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Diagnosztikai és Terápiás Központja 4492 négyzetméteren mintegy 9,1 milliárd forintból valósult meg, az orvostechnológiai berendezéseket további 4 milliárd forintért szerezték be. A komplex beruházás a klinika 113 éves történetének legnagyobb fejlesztése, mely több éven keresztül (2022 és 2025 között) zajlott – írja közleményében a Semmelweis Egyetem.

„Az új épületet híd köti össze a Városmajor utca 68. szám alatti főépülettel, ami betegellátási szempontból nagyon fontos, hiszen az intenzív osztályok és műtők és a CT szintkülönbség áthidalása nélkül, a további high-tech képalkotók készülékek pedig zárt térben érhetők el. Ezzel minden adott ahhoz, hogy egy valódi európai szupercentrumként működjünk” – mondta az átadó ünnepségen Merkely Béla, az egyetem rektora.

„Ennek fontosságát pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések a népbetegségek között is a leggyakoribbak és egyben vezető halálokok nemcsak Magyarországon, de világszerte is” – tette hozzá a rektor, aki emlékeztetett:

kardiovaszkuláris területen a Semmelweis Egyetem immár évek óta a világ 50 legjobbja között van, a US News legutóbbi listáján a 35. helyen áll.

Az új épületben kialakított high-tech képalkotó diagnosztikai központ, az intervenciós és elektrofiziológiai labor, amelyben a világ legmodernebb technológiái érhetők el, új távlatokkal szolgálják a klinika betegellátási tevékenységét.

A szívtranszplantált, illetve keringéstámogatásra szoruló betegeket külön intenzív terápiás egység is szolgálja majd az új létesítményben. A beruházás lehetővé teszi azt is, hogy a szívátültetett betegek elkülönített vizsgálóhelyiségekbe és váróterembe kerüljenek, ezzel még biztonságosabbá téve az ún. immunszuprimált betegek ambuláns ellátását. A klinikán évente mintegy 125 ezer járó és 16,5 ezer fekvőbeteget látnak el, az új beruházásnak köszönhetően ez a szám akár 30-40 százalékkal is növekedhet.

„Az új diagnosztikai központ tükrözi a Semmelweis Egyetem erősségeit: a gyógyítás és kutatás mellett az új épületbe hallgatói terek is kerültek, mely az orvos- és egészségtudományi képzés színvonalát emeli tovább. A cél, hogy 2030-ra az intézmény bekerüljön a világ száz legjobb egyeteme közé”

– mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem világhírű tudása és ez a most átadott, MI-képes Diagnosztikai Központ és a társult fejlesztések a garancia arra, hogy Magyarország ne csak kövesse, hanem aktívan alakítsa az egészségügy 21. századi forradalmát. A kormány döntése a finanszírozás biztosításáról stratégiai és előremutató lépés volt.

„Több tízezer beteg ellátása válik gyorsabbá, biztonságosabbá és kényelmesebbé a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika történetének legnagyobb beruházása nyomán” – mondta az átadón Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke.

„Bízom benne, hogy ez az új épület hosszú évtizedeken át szolgálja majd a gyógyítást, a betegeket és az itt dolgozókat, és méltó példája lesz annak, hogyan válhat egy műszaki feladat valóban emberközeli küldetéssé” – hangsúlyozta Szeivolt István, az Épkar Zrt. tulajdonosa, vezérigazgatója.