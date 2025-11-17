14. havi nyugdíj: itt vannak a részletek, már az Országgyűlés előtt van a javaslat

A 14. havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, tehát 2026-ban a havi nyugdíj 25 százaléka, vagyis egyheti összeg – írja a javaslat, amely megtalálható az Országgyűlés honlapján.

A kormány döntése és a most közzétett javaslat szerint a teljes 14. havi nyugdíjat először 2030-ban fizetik ki, addig kell elérnie a nyugellátás összegének 100 százalékát – áll a Telex összefoglalójában.

A 14. havi nyugdíj is februárban érkezik, a javaslat így fogalmaz: „a tizenharmadik havi nyugdíjat és a tizennegyedik havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyév februárjában, hivatalból, külön határozat meghozatala nélkül folyósítja.”

A Fidesz kezdeményezte, hogy a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot gyorsítva tárgyalja meg az Országgyűlés.

A DK közleményében azt írja, hogy támogatni fogják, hogy a 14. havi nyugdíjról sürgős tárgyalás legyen a parlamentben. Ennek oka, hogy így ők is be tudják nyújtani a saját programjukban szereplő javaslatot, amellyel a nyugdíjszámításnál a „svájci indexálást” vezetnék vissza. Tordai Bence független országgyűlési képviselő pedig úgy értékelte a javaslatot, hogy a „Fidesz bepörgeti a választási osztogatást”. Szerinte nem segítenek érdemben a nyomorgó nyugdíjasok százezrein, hanem „adnak egy hétnyi plusz nyugdíjat mindenkinek: annak is, aki alig él meg belőle, és annak is, aki milliós nyugdíjat kap”.

A 13. és 14. havi nyugdíjat a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok kaphatnak. Orbán Viktor szerint egy évvel később mindenki „megkapja a következőt, és így tovább”. A miniszterelnök vélhetően arra utalt, hogy minden évben egy újabb negyedet kapnak meg a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíjukból, így 2030-ig meg is lehetne a teljes nyugdíj.