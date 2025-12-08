Ez a járvány nem illik a mintába, laborból szabadult vírus okozhatta

Spanyolországban vizsgálat indult annak gyanúja miatt, hogy a katalóniai afrikai sertéspestis-járványt egy laboratóriumból kiszabadult vírus okozhatta – írja a The Guardian nyomán a Dívány.

November vége óta tizenhárom elhullott vaddisznóban mutatták ki a sertéspestis kórokozóját Barcelona közelében. A fertőzés megjelenése komoly fenyegetést jelent a spanyol sertéshús exportjára, amely évente 8,8 milliárd eurós értéket képvisel.

A hatóságok eredetileg arra gyanakodtak, hogy a fertőzés szennyezett élelmiszer miatt kezdett terjedni. Úgy vélték, hogy egy vaddisznó Spanyolországon kívülről származó ételt fogyasztott, valószínűleg egy kamionos által eldobott húsos szendvicset.

A spanyol agrárminisztérium azonban új vizsgálatot indított, miután megállapították, hogy a Katalóniában elhullott vaddisznókban talált vírustörzs nem azonos azzal, amely más EU-tagállamokban terjed.

A vizsgálatok szerint a kórokozó inkább hasonlít a 2007-ben Grúziában kimutatott vírustörzsre. Ez egy referenciavírus, amelyet gyakran használnak laboratóriumi kísérletekben a kórokozó vizsgálatára és vakcinakutatásokban. A jelentés szerint ez arra utal, hogy a vírus nem érkezhetett olyan országokból származó állatok vagy állati termékek révén, ahol a fertőzés jelen van.

Emiatt öt, afrikai sertéspestis vírussal foglalkozó kutatóintézetet vonnak vizsgálat alá, amelyek a járványgóc 20 kilométeres körzetében találhatók.

A járvány egyelőre a vaddisznóállományra korlátozódik, a környéken talált további 37 állat mindegyike negatív volt a sertéspestisre. A fertőzött terület közelében lévő 39 sertéstelepen sem találták nyomát a betegségnek – olvashat.