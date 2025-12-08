ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Döbbenetes leletre bukkantak tengeri régészek az egyptomi Alexandriánál - videó

Infostart / MTI

Mintegy kétezer éves hajóroncsot találtak búvárok az egyiptomi Alexandria kikötője mélyén - közölte az Európai Tenger alatti Régészeti Intézet (EIASM)

Alexandria a hellenisztikus korban Egyiptom fővárosa volt, a több mint 35 méter hosszú és 7 méter széles hajótest az elárasztott Antirodosz sziget kikötőjének fenekén fekszik.

A hajógerincen görög feliratokat találtak, amelyek az első század első felére datálhatók. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a hajót abban az időben építették, amikor a királyi szigeten még állt egy palota és egy Ízisznek szentelt templom.

A hajó "luxus kivitelű kabinnal rendelkezett, és nyilvánvalóan kizárólag evezőkkel hajtották"

- közölte az intézet, amely szerint a most felfedezett hajó feltehetőleg azon kirándulóhajók közé tartozott, amelyek közül a leghíresebbek a Ptolemaiosz-dinasztia "hatalmas úszó palotái" voltak.

A legendás Kleopátra királynő egy ilyen bárkát használt, "hogy megmutassa Julius Caesarnak Egyiptom nevezetességeit".

