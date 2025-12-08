ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Afrikai illegális bevándorlókat látnak el a Spanyol Vöröskereszt munkatársai a kanári-szigeteki Tenerifén fekvő Los Cristianos kikötőjében 2024. október 17-én, miután a spanyol tengeri mentőszolgálat hajója 58 migránssal a fedélzeten kikötött a szigeten. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint Spanyolországban mintegy 8700 migránst regisztráltak a 2024. április és június közötti negyedévben.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdés

EU: döntés a migrációs szolidaritási keretről

Infostart / MTI

Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak – közölte az EU-tagállamok kormányait tömörítő tanács.

A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A tagállamok novemberben tartott egyeztetéseken jelezték vállalásaikat, amelyek lehetnek áthelyezések, pénzbeli támogatások vagy más segítségnyújtási formák.

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország van a legnagyobb terhelés alatt, így ők részesülhetnek a támogatásból. Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország és Lengyelország a korábbi évek alatt összegződő migrációs terhei miatt részben vagy teljesen csökkentheti hozzájárulását.

A tanács a politikai megállapodás után az év végéig fogadja el a végrehajtási határozatot. A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba, és új szabályokat vezet be az uniós menekültügyi rendszer működésére vonatkozóan.

migráció

európai unió

szolidaritás

2025. december 8. 20:14
Második korszakváltás – erős kritikát is kapott az Egyesült Államok Berlinből
