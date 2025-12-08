Pintér Sándor lövéseket adott le, pontosan célzott a belügyminiszter

A rendvédelem csúcsvezetése közös lőgyakorlaton vett részt: lőállásba lépett a belügyminiszter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a rendészeti államtitkár, továbbá a rendvédelmi szervek országos vezetői és az Országgyűlési Őrség parancsnoka is.

A gyakorlaton FBI 1–2 típusú anatómiai céllapokra lőttek, és a lövések döntő többsége pontos találat volt – olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán. A vezetők ezzel is demonstrálták: a biztonság megőrzése nemcsak irányítási kérdés, hanem személyes felelősség is.

A minisztérium szerint a lövészet célja az volt, hogy a vezetők saját élményen keresztül tapasztalják meg a rendvédelmi munka gyakorlati oldalát — ugyanazokat a protokollokat, amelyeket a hivatásos állomány nap mint nap végrehajt.