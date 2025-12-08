ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.56
usd:
328.39
bux:
108190.53
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pintér Sándor belügyminiszter lőkiképzésen vesz részt.
Nyitókép: Rendészeti Államtitkárság

Pintér Sándor lövéseket adott le, pontosan célzott a belügyminiszter

Infostart

A főrendőrök közös lőgyakorlaton vettek részt, velük tartott a belügyminiszter is.

A rendvédelem csúcsvezetése közös lőgyakorlaton vett részt: lőállásba lépett a belügyminiszter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a rendészeti államtitkár, továbbá a rendvédelmi szervek országos vezetői és az Országgyűlési Őrség parancsnoka is.

A gyakorlaton FBI 1–2 típusú anatómiai céllapokra lőttek, és a lövések döntő többsége pontos találat volt – olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán. A vezetők ezzel is demonstrálták: a biztonság megőrzése nemcsak irányítási kérdés, hanem személyes felelősség is.

A minisztérium szerint a lövészet célja az volt, hogy a vezetők saját élményen keresztül tapasztalják meg a rendvédelmi munka gyakorlati oldalát — ugyanazokat a protokollokat, amelyeket a hivatásos állomány nap mint nap végrehajt.

Kezdőlap    Belföld    Pintér Sándor lövéseket adott le, pontosan célzott a belügyminiszter

belügyminiszter

pintér sándor

rendészeti államtitkárság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban

A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban

Egyre többen fordulnak orvoshoz légzési panaszokkal, vagy a már ismert alapbetegségük tüneteinek súlyosbodása miatt. Ez jellemző a téli időszakban, és több oka van, de fel lehet rá készülni, illetve lehet jól kezelni – mondta az InfoRádióban Csoma Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Gazdasági adatok tekintetében ma a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának. Ami a tőzsdei helyzetet illeti: az ázsiai piacokon felemás volt a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék, a magyar piac alulteljesít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat

Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat

December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

Zelensky set for London talks as Trump claims Ukrainian leader hasn't read latest peace plan

As Trump made his comments, Zelensky said he would be briefed by his negotiators, adding "some issues can only be discussed in person".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 11:30
Változik az előjegyzés rendszere az egészségügyben a vizsgálatoknál, kezeléseknél
2025. december 8. 11:18
A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban
×
×
×
×