2025. december 8. hétfő
A grazi karácsonyi vásár
Nyitókép: BalkansCat/Getty Images

Komoly hiányosságokat tártak fel az osztrák karácsonyi vásárokba járó turistabuszoknál

Infostart

A múlt hétvégi, grazi ellenőrzések során több súlyos biztonsági kockázatot is azonosítottak. Egyebek mellett törött kormányrúd, fékhiba és korróziós kár is volt a hibák között. A vizsgálatok folytatódnak, nemcsak az osztrák, hanem a magyar, a szlovén és a horvát rendszámú járműveket is figyelik a helyi hatóságok.

Az adventi időszakban rengetegen látogatják a grazi karácsonyi vásárt is, amely nemcsak az osztrák emberek körében, hanem a külföldi turisták között is rendkívül népszerű. A kirándulóknak azonban kellemetlen élményben is részük lehet, ha nem figyelnek oda kellően arra, mivel utaznak Grazba. Múlt hét végén ugyanis járművizsgáló egységet állítottak fel a Liebenauer Tangentén, az egyik bevásárlóközpont közelében. A helyi rendőrök azóta fokozottan ellenőrzik a turistabuszok állapotát, és ha valamilyen hibát találnak, az állami járművizsgáló központba irányítják az adott buszt – írja az ORF beszámolója alapján az autoszektor.hu.

A tudósítás szerint kivétel nélkül, minden turistabuszt ellenőriznek az említett helyen, nemcsak az osztrák, hanem a magyar, a szlovén és a horvát rendszámúakat is. A helyi rendőrségi szóvivő közölte: biztosítani akarják minden busz utasainak a biztonságát, ezért rendelték el a vizsgálatokat. Múlt szombaton tizenöt rendőr és hat állami technikus vett részt a célzott akcióban a grazi bevásárlóközpont környékén.

Az egyik turistabuszon hét súlyos biztonsági kockázatot találtak, egyebek mellett egy törött kormányrúd miatt intézkedtek a hatóságok.

A szombati ellenőrzések során a legsúlyosabb hiba a jobb oldali első tengely fékhibája volt, tehát gyakorlatilag nem volt fék a jobb első oldalon.

A buszon jelentős korróziós károk is voltak, de a jelentés azt nem említi meg, honnan érkezett a jármű Grazba. Összesen egy tucat buszról távolították el a rendszámtáblát szombaton, és több esetben is helyszíni bírságot szabtak ki.

„Amikor egy ilyen lerobbant busz az utakon van, biztonságosabb kivonni a forgalomból. Ez prioritás a közlekedésbiztonság szempontjából” – mondta a tartományi közlekedési tanácsos.

Több buszt is átirányítottak az említett járművizsgálóba, a turistáknak pedig villamossal kellett folytatniuk útjukat a karácsonyi vásárok felé. Nem mindenki értette ezt, ahogy a riport szerint egy magyar turistacsoport vezetője is az elégedetlenségét fejezte ki a történtek miatt, de nem tehetett mást, el kellett fogadnia, hogy az ellenőrzések és a szabályok minden turistabuszra vonatkoznak. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a vizsgálatok folytatódnak.

A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban

A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban

Egyre többen fordulnak orvoshoz légzési panaszokkal, vagy a már ismert alapbetegségük tüneteinek súlyosbodása miatt. Ez jellemző a téli időszakban, és több oka van, de fel lehet rá készülni, illetve lehet jól kezelni – mondta az InfoRádióban Csoma Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa.
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
