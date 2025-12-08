Eltűnt egy osztrák állampolgár Magyarországon, elrendelték a körözését

A rendőrség egy 65 éves osztrák állampolgárságú férfit keres, aki a feleségével rokonlátogatáson járt Mosonmagyaróváron, amikor nyoma veszett – írja az Index.

Lehner Stefan december 5-én éjjel az autójával és a kutyájával ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról. Eltűnését a felesége jelentette be a hatóságoknál, majd elrendelték a körözését.

A férfi nem vitte magával a telefonját, és a rendőrség tájékoztatása szerint nem kommunikál magyarul. A rendőrség honlapján elérhető leírás alapján az osztrák férfi eltűnésekor kék farmert, szürke pulóvert és fekete cipőt viselt. A mosonmagyaróvári kapitányság 08040/157/143/2025. körözési számon indított eljárást az ügyben.