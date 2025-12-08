ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Mohamed Szalah, a Liverpool játékosa az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában játszott Liverpool FC-Chelsea mérkőzésen Liverpoolban 2022. január 21-én. A mérkőzés gól nélküli döntetlennel ért véget.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Botrány Liverpoolban: Szalah talán nem is játszik többet a Vörösöknél

Infostart

Mohamed Szalah nem bírta tovább a mellőzését, a Leeds United elleni 3–3 után kifakadt. Az előző Premier League-idény legjobb játékosa, a Liverpool FC ikonja úgy véli, őt akarják megtenni bűnbaknak, sőt, úgy érzi, a klubnál „a busz alá lökték”.

Az egyiptomi csatár az újabb rosszul sikerült bajnoki után – amelyen nem kapott játéklehetőséget, végig a „kispadon” ült –azt mondta, úgy érzi, a Liverpool „bedobta a busz alá”. Nem titkolta, megromlott a kapcsolata Arne Slot menedzserrel. Sorozatban ez volt a Vörösök harmadik mérkőzése, amelyre Szalah nem került be a kezdő tizenegybe.

A mérkőzés után az eddigi 420 Liverpool-mérkőzésén 250 gólt szerző legenda kifakadt: „Azt hiszem, egyértelmű, hogy valaki rám akarja kenni az összes hibát. Sokszor mondtam már korábban, hogy jó kapcsolatom volt a menedzserrel, de hirtelen semmilyen lett. Nem tudom az okát, de úgy tűnik számomra, hogy valaki nem akar engem a klubnál. Úgy tűnik, mintha a klub bedobott volna a busz alá. Így érzek. Ezt a klubot mindig támogatni fogom. A gyerekeim is mindig támogatni fogják. Nagyon szeretem a klubot, és mindig is szeretni fogom.”

A Liverpool a hét végén a Brightont fogadja majd az Anfield Roadon, most inkább azt valószínűsíti a brit sajtó, hogy az lesz, az lehet Mohamed Szalah utolsó mérkőzése a Liverpoolban, ha egyáltalán szerepet kap. Addig még játszik a csapat egy BL-mérkőzést, kedden az Internazionale ellen, Milánóban, de a legfrissebb hírek szerint Slot és a vezérkar közös döntése alapján Mohamed Szalah nem lesz tagja a meccskeretnek.

Annak ellenére sem, hogy hétfő délelőtt edzett a csapattal, mégpedig a felvételek tanúsága szerint kifejezetten jókedvűen. Különösen Szoboszlai Dominikkal üdvözölték egymás szívélyesen.

Fél évvel azt követően, hogy a Premier League gólkirálya lett, háromnegyed évvel azután, hogy a Liverpool FC fényűző kétéves szerződést kötött vele, a jelek szerint nemkívánatossá vált. A Brighton elleni mérkőzés utáni napokban elutazik az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupájára, s mire ott befejezi a szereplését, már megnyílik a téli átigazolási időszak.

Ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint Szaúd-Arábiából nagyon jó ajánlata, sőt ajánlatai vannak. Különösen az el-Hilaltól. Alighanem most érdemes egy kis ideig kivárnia. Ha Arne Slot meg tudja tartani menedzseri állását, valószínű, hogy Szalah távozik. Ha nem, az új helyzetet teremt… A klub, legalábbis ebben a kérdésben, a jelek szerint maximálisan a holland edző mellett áll.

Nem kétséges, Szalah mostani interjúja nem javította a helyzetét. Chris Sutton, a korábbi kitűnő csatár, a mostani elemző azt mondta: „Mo Szalah tiszteletlen a csapattársaival és a menedzserével szemben. Szalah semmiben sem különbözik a többi játékostól… Ha egy játékos formája úgy visszaesik, mint az övé, akkor el kell fogadnia, hogy a kispadra ültetik… De ő, sajnos, túl jónak tartja magát ahhoz, hogy kispadon üljön.”

A kutató az első, köré kell felépíteni azt a környezetet, ami vonzza a tehetségeket egy tudásközpontban – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Világhírű és Nobel-díjas tudósok, illetve feltörekvő tehetségek köré, hosszú távú állami támogatással és nemzetközi együttműködéssel épülnek új központok.
Engedélyt kaphat a BIF, azaz a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. egy XII. kerületi lakóingatlan felépítésére, miután a kerületi képviselőtestület október közepén egyhangúlag elfogadta a helyi építési szabályzat módosítását - írta meg a Magyar Narancs. Ez a módosítás többek között a Schmidt Mária és családja tulajdonában lévő, Városmajor utcai ingatlanon teszi majd lehetővé az eddigi szabályozáshoz képest jóval több lakás építését. Cserébe a BIF beszállna a nyilas terror áldozatai előtt tisztelgő, régóta tervezett emlékmű finanszírozásába.

