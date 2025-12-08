Botrány Liverpoolban: Szalah talán nem is játszik többet a Vörösöknél

Az egyiptomi csatár az újabb rosszul sikerült bajnoki után – amelyen nem kapott játéklehetőséget, végig a „kispadon” ült –azt mondta, úgy érzi, a Liverpool „bedobta a busz alá”. Nem titkolta, megromlott a kapcsolata Arne Slot menedzserrel. Sorozatban ez volt a Vörösök harmadik mérkőzése, amelyre Szalah nem került be a kezdő tizenegybe.

A mérkőzés után az eddigi 420 Liverpool-mérkőzésén 250 gólt szerző legenda kifakadt: „Azt hiszem, egyértelmű, hogy valaki rám akarja kenni az összes hibát. Sokszor mondtam már korábban, hogy jó kapcsolatom volt a menedzserrel, de hirtelen semmilyen lett. Nem tudom az okát, de úgy tűnik számomra, hogy valaki nem akar engem a klubnál. Úgy tűnik, mintha a klub bedobott volna a busz alá. Így érzek. Ezt a klubot mindig támogatni fogom. A gyerekeim is mindig támogatni fogják. Nagyon szeretem a klubot, és mindig is szeretni fogom.”

A Liverpool a hét végén a Brightont fogadja majd az Anfield Roadon, most inkább azt valószínűsíti a brit sajtó, hogy az lesz, az lehet Mohamed Szalah utolsó mérkőzése a Liverpoolban, ha egyáltalán szerepet kap. Addig még játszik a csapat egy BL-mérkőzést, kedden az Internazionale ellen, Milánóban, de a legfrissebb hírek szerint Slot és a vezérkar közös döntése alapján Mohamed Szalah nem lesz tagja a meccskeretnek.

Annak ellenére sem, hogy hétfő délelőtt edzett a csapattal, mégpedig a felvételek tanúsága szerint kifejezetten jókedvűen. Különösen Szoboszlai Dominikkal üdvözölték egymás szívélyesen.

Fél évvel azt követően, hogy a Premier League gólkirálya lett, háromnegyed évvel azután, hogy a Liverpool FC fényűző kétéves szerződést kötött vele, a jelek szerint nemkívánatossá vált. A Brighton elleni mérkőzés utáni napokban elutazik az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupájára, s mire ott befejezi a szereplését, már megnyílik a téli átigazolási időszak.

Ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint Szaúd-Arábiából nagyon jó ajánlata, sőt ajánlatai vannak. Különösen az el-Hilaltól. Alighanem most érdemes egy kis ideig kivárnia. Ha Arne Slot meg tudja tartani menedzseri állását, valószínű, hogy Szalah távozik. Ha nem, az új helyzetet teremt… A klub, legalábbis ebben a kérdésben, a jelek szerint maximálisan a holland edző mellett áll.

Nem kétséges, Szalah mostani interjúja nem javította a helyzetét. Chris Sutton, a korábbi kitűnő csatár, a mostani elemző azt mondta: „Mo Szalah tiszteletlen a csapattársaival és a menedzserével szemben. Szalah semmiben sem különbözik a többi játékostól… Ha egy játékos formája úgy visszaesik, mint az övé, akkor el kell fogadnia, hogy a kispadra ültetik… De ő, sajnos, túl jónak tartja magát ahhoz, hogy kispadon üljön.”