2025. december 8. hétfő
Paul McCartney angol énekes-dalszerző, a legendás egykori Beatles brit zenekar gitárosa koncertet ad Sao Paulóban a The Freshen Up című turnéja keretében 2019. március 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Sebastiao Moreira

Paul McCartney: van vegán kolbász

Infostart

A Beatles egykori tagja is kifejtette véleményét a forrongó vitában.

Paul McCartney közösen lép fel egyesült királyságbeli parlamenti képviselőkkel annak érdekében, hogy továbbra is lehessen az EU-s szabályok alapján növényi alapú termékeket „burgernek” vagy „kolbásznak” nevezni – írta meg a Politico.

A betiltás annak nyomán került a közbeszédbe, hogy Céline Imart, az Európai Néppárt egyik francia képviselője olyan módosítást nyújtott be az EU-s mezőgazdasági szabályok reformjának keretében, amely értelmében a növényi alapú húspótló termékek, illetve a laboratóriumban tenyésztett húsok nem nevezhetőek „burgernek” vagy „kolbásznak” – olvasható a cikkben.

Az indítvány jelenleg az Európai Unió Tanácsa előtt van, folynak róla a tárgyalások. Amennyiben az európai parlamenti képviselők és a tanács meg tudnak egyezni egy végleges szövegváltozatról, akkor az jogerőre is fog emelkedni. Az egyesült királyságbeli parlamenti képviselők attól tartanak, hogy a tiltás a brit szupermarketeket is érintené, hiszen szorosan összefügg a brit és a kontinentális európai piac – írja a Politico.

A nyolc képviselő, akik a levelet írták (köztük Jeremy Corbyn) úgy vélik, ez a tiltás növelné a zűrzavart, és egyben aláásná a gazdasági növekedést, a fenntarthatósági célokat és az EU egyszerűsítési törekvéseit is.

Elegendő, ha jelezve van, hogy az adott termék növényi alapú, a legtöbben már ebből is érthetik, mit esznek pontosan

– tette hozzá Paul McCartney, a Beatles egykori tagja. Kiemelte, ez egyben olyan viselkedéseket segít elő, amelyek elengedhetetlenek saját egészségünk, és a bolygónk egészsége szempontjából is. McCartney egyébként 1975 óta vegetáriánus.

A steak nem csak a formájáról szól

– mondta el Céline Imart, az indítvány beadója.

Hozzátette, az emberek már az újkőkorszak óta esznek húst, ezek a megnevezések egyben gazdag örökséget is jelentenek. Véleménye szerint az indítvány elfogadása esetén a fogyasztók könnyebben fogják tudni egymástól megkülönböztetni a valódi húsokat és a növényi alapú húspótlókat – olvasható a Politico cikkében.

