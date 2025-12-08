ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Recep Tayyip Erdogan török elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Isztambulban 2025. december 8-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Infostart

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban. A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a két ország a jövőben összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseit.

A magyar kormányfő Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte, ez a garancia „komoly dolog”, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül Magyarországra.

A miniszterelnök a tájékoztatón megköszönte a török elnöknek az energetikai együttműködési lehetőséget, majd hangsúlyozta: a két ország legnagyobb energiacégei együttműködnek egymással.

Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon – tette hozzá Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz–ukrán háború ügyében.

Úgy látjuk, hogy nincs megoldás a harctéren, és ha nincs megoldás a harctéren, akkor békét kell kötni

– jelentette ki, kiemelve, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök korábban is komoly erőfeszítéseket tett a béke érdekében.

Ő volt az első sikeres közvetítő ebben a háborúban, és ma megállapodtunk abban, hogy összehangoljuk béketeremtési erőfeszítéseinket – mondta.

Európa élhetetlen lenne

Orbán Viktor azt mondta, hogy kihasználta a tárgyalás lehetőségét, hogy köszönetet mondjon a kis-ázsiai ország vezetőjének migrációs politikájáért.

Ha Törökország nem védené Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, és úsznánk „egy illegális migrációs tengerben” – jelentette ki.

Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel, és jelenleg is több mint hárommillió ilyen ember él az országban.

Orbán Viktor Magyarország nevében mondott köszönetet az elnöknek, mert az segít, hogy ez „a modern civilizációs fejlemény ne söpörjön el bennünket”.

A miniszterelnök aláhúzta: Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökország erőfeszítéseit Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.

