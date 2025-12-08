NAV: az év utolsó napjáig még rendezhetik tartozásukat a kisvállalati adózók

„December 8-án, hétfőn mintegy 2500 kisvállalati adózót értesített a NAV. Ők azért kaptak most levelet az adóhivataltól, mert a jelenlegi adószámlaegyenlegük alapján azt látjuk, hogy a tartozásuk már meghaladta az 1 millió forintot” – mondta az InfoRádióban Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője.

Annak, hogy egy kisvállalati adózónak, rövidített nevén kivásnak nagyobb tartozása van mint 1 millió forint, azért van jelentősége, mert a NAV-nak ezt vizsgálnia kell december 31-én, és az az adózó, akinek az adóhátraléka meghaladja ezt az összeget, a következő évben már nem maradhat kivás, meg kell szüntetni a kisvállalati adóalanyiságát – tette hozzá.

Jó hír viszont, hogy még van idő rendezni a tartozást az év utolsó napjáig – emelte ki a kommunikációs vezető, aláhúzva, hogy

akinek nehézséget jelent az adóhátralék befizetése, azok számára a NAV fizetéskönnyítési lehetőségeket tud biztosítani.

Linczmayer Szilvia szerint akinek a hátraléka nem haladja meg a 2 millió forintot, annak az adóhatóság hathavi pótlékmentes részletfizetést adhat. Mint mondta, ez egy nagyon egyszerűen benyújtható kérelem, és egy évben egyszer élhet vele egy adótó, ha megfelel a feltételeknek.

Azon a kisvállalati adózók esetén viszont, akiknek 2025. december 31-én is meghaladja az 1 millió forintot az adóhátralékuk, a NAV először is hoz egy határozatot, amelyben megállapítja a tartozás tényét, ebben pedig leírja, hogy abban az esetben, ha a cég az a határozat jogerőre emelkedéséig rendezi a tartozását, akkor a hatóság a határozatot visszavonja, és továbbra is maradhat a kiva hatálya alatt.

A kommunikációs vezető külön kiemelte: ha egy kivás adózó rendezi a fennálló tartozását, arról nem szükséges külön értesíteni az adóhivatalt, ugyanis az adószámlák naprakészek. Ha a cég december 31-ig megfizeti, amivel tartozik, azt a NAV munkatársai rögtön látni fogják, és az év utolsó napján végzett vizsgálatnál látni fogják, hogy a vállalkozás megfelel-e a feltételeknek, vagy sem – szögezte le Linczmayer Szilvia.