2025. december 8. hétfő Mária
Nyitókép: Pixabay

Halottszemle: ezt a hírt kapták a budapesti szórakozóhelyen elhunyt fiatal szülei

Infostart

Vége a találgatásnak: ez okozta a Morrison’s 2-ben leütött fiatalember halálát.

November 29-én éjszaka meghalt egy fiatal férfi a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen, a haláleset körülményeiről azóta is különböző információk keringenek a nyilvánosságban. Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy az elkövető egyetlen ütése halálos volt, azóta viszont a halált okozó testi sértés bűntettével gyanúsított férfi is elmondta már, hogy többször megütötte az áldozatot.

Mostanra véget ért a halottszemle, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat az elhunyt férfi családtagjai már megkapták. A család jogi képviselője mondta el, hogy a hivatalos megállapítás szerint mi okozta a férfi halálát – írja a Blikk alapján a 24.hu.

„A jegyzőkönyvben az áll, hogy a fiatalember nem attól halt meg, hogy az ütéstől esetleg az orrnyerge felcsúszott a homloklebenybe vagy beütötte a fejét a betonba, hanem attól, hogy az egyes számú csigolya eltört és a nyúlványában megszakadt az agynak a vérellátását biztosító ér” – mondta el a jogi képviselő. Magyarázatként hozzátette, hogy egy „ostorcsapás” jellegű sérülés, ami abból következik, hogy a feje valakinek hirtelen nagyon előre- vagy hátracsuklik. Arra majd az igazságügyi orvosszakértői vélemény ad pontos választ, hogy ebben az esetben melyikről volt szó.

Az utolsó novemberi hétvégén meghalt egy 25 éves fiatal a fővárosi szórakozóhelyen. Nem sokal később kiderült, hogy az áldozat szóváltásba keveredett a helyen egy 28 éves férfival, A. Lászlóval, aki – az ő szavai szerint – „megelőző ütéseket” vitt be neki.

A halált okozó testi sértés bűntettével gyanúsított A. Lászlót már a helyszínen elfogták a rendőrök, kihallgatásán elismerte, hogy megütötte a 25 éves fiatalt, de állítása szerint ezt csak azért tette, mert az verekedni akart vele.

„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – információink szerint ezt mondta vallomásában a gyanúsított.

haláleset

jegyzőkönyv

morrisons

