5.56mm NATO ammunition in magazines on black background
Léket kaphat az Ukrajnát lőszerrel segítő program

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A formálódó cseh kormányban szerepet kapó Szabadság és Közvetlen Demokrácia, azaz az SPD miniszterjelöltjei nem támogatják a cseh lőszerbeszerzés folytatását. Ezt Tomio Okamura, a képviselőház és a párt elnöke jelentette be a koalíciós tárgyalásokat követően.

A távozó Fiala-kormány még Ukrajna támogatására indította el a programot, amely lőszert biztosított az orosz agresszió ellen védekező országnak. Tomio Okamura szerint azonban az SPD a saját kormányzati szerepében nem kíván cseh költségvetési forrásokat fordítani erre.

A párt védelmi miniszterjelöltje, Jaromír Zuna úgy fogalmazott: teljesen legitim a kezdeményezés felülvizsgálata. Arra a kérdésre, hogy folytatódhat-e az Ukrajnának nyújtott támogatás, nem adott egyértelmű választ. Mint mondta, a kérdés inkább az, hogy pontosan milyen területre helyeződik majd a hangsúly.

Tomio Okamura ugyanakkor hangsúlyozta: minisztereik maradéktalanul végrehajtják majd a koalíció közös programját, amelyben sem Oroszország, sem Ukrajna nincs név szerint megemlítve. A politikus azt állítja, minden érintett miniszterjelölt jól ismeri és támogatja a programnyilatkozatot.

Andrej Babis leendő miniszterelnök korábban már jelezte: kormánya nem fog közvetlen költségvetési pénzt adni Ukrajnának fegyverekre. Szerinte Csehország az Európai Unión keresztül továbbra is segít, a fegyvergyárak pedig gond nélkül exportálhatnak. A lőszerbeszerzési kezdeményezést azonban szerinte átlátható módon inkább a NATO-tagállamoknak kellene működtetniük.

Okamura bejelentette azt is, hogy január 13-án tarthatják a parlamenti szavazást az új Babis-kormányba vetett bizalomról. Az ANO, az SPD és az Autósok koalíció jelenleg 108 képviselői helyre támaszkodhat, ez elegendő többséget jelent a 200 fős képviselőházban. Andrej Babišt december 9-én, vagyis e héten kedden nevezik ki hivatalosan miniszterelnökké, kabinetét pedig pár nappal később.

A koalíció már az új kormány első ülésén elutasítaná az Európai Unió migrációs paktumát és az új ETS 2 kibocsátáskereskedelmi rendszert. Karel Havlíček, az ANO mozgalom alelnöke azt mondta, hogy a kormány az építési törvény módosításait is gyorsan napirendre veszi, és semmit sem akarnak feleslegesen késleltetni.

Továbbra is bizonytalan ugyanakkor, hogy az Autósok jelöltje, Filip Turek megkapja-e a környezetvédelmi miniszteri posztot. Petr Pavel államfő korábban valószínűtlennek nevezte, hogy kinevezné őt. Hétfőn fogadja a még nála nem járt miniszterjelölteket, köztük Tureket is. A koalíció azt ígéri: olyan kormánylistát terjesztenek az államfő elé, amelyet a koalíciós tanács teljes egészében jóváhagy.

