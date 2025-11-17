ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő
A francia Dassault Rafale B több feladató harci gépe.
Nyitókép: Wikipédia

Száz vadászgép: gigászi fegyverüzlet készül Ukrajna és Franciaország között

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron szándéknyilatkozatot írt alá száz Rafale vadászrepülőgép vásárlásáról

Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök általuk „történelminek” nevezett szándéknyilatkozatot írt alá hétfőn Párizsban arról, hogy Ukrajna száz Rafale típusú francia szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol.

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megállapodás „tízéves időtávra” szól, s a jövőben lehetséges szerződéseket irányoz elő ukrán fegyverzetbeszerzésre új francia védelmi felszerelésekből: „körülbelül száz Rafale-t, a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt”, valamint más fegyverekből, köztük a fejlesztés alatt álló, új generációs SAMP-T légvédelmi rendszerből, radarrendszerekből és drónokból.

Száz vadászgép: gigászi fegyverüzlet készül Ukrajna és Franciaország között

emmanuel macron

volodimir zelenszkij

rafale

