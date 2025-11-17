ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / jayk7

A kormány szerint több százezer vállakozáson segít az új adócsökkentés

Infostart / InfoRádió

A vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd – mondta Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára.

A bejelentett 11 intézkedésből 8 adócsökkentés, 3 adóadminisztráció-egyszerűsítés jellegű. Hozzátette: 840 ezer aktív vállalkozás működik Magyarországon, ezek egyharmada társasági adóalany, 12 százaléka kivás, 126 ezer cég katás, a legnagyobb számban az átalányadózók vannak. Az intézkedésekkel minden szektort elérik, legnagyobb mértékben a kisvállalkozókat - mondta.

Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alelnöke azt emelte ki, hogy a kamara üdvözli a megállapodást, amely hosszú munka eredménye. A testület a jövőben a miniszterelnöki tájékoztatón elhangzottak szerint a gazdaságirányításában is részt szeretne venni, ami részben tudásmegosztást, részben új feladatokat jelent - tette hozzá.

Szabados Richárd, az NGM kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára elmondta: a támogatási programok, adócsökkentések elindításához közteherviselés szükséges. Példaként említette az egyes szektorok hozzájárulását, mint amilyen a bankszektor. A bankszektor három mérőszáma - konszolidált adózott eredménye, a tőkearányos jövedelmezősége, valamint a nettó kamatmarzs - alapján mondták azt, hogy "helye van a közteherviselésnek", hogy hozzájáruljanak a vállalkozásokat érintő támogatási programokhoz - ismertette.

Orbán Viktor miniszterelnök délelőtt a Magyar Kereskedelmi Kamara elnökével, Nagy Elekkel írt alá megállapodást, és 11 pontos intézkedéscsomagot jelentett be.

