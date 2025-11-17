Ursula von der Leyen: jövőre véget érhet az ukrajnai háború

Von der Leyen a levélben figyelmeztetett: Ukrajna még akkor is jelentős finanszírozási hiánnyal szembesül majd, ha a harcok az említett időpontig lezárulnak, és az EU, valamint nemzetközi partnerei teljesítik korábbi támogatási vállalásaikat.

"Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős. Az IMF előrejelzései szerint - feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért támogatásokat -

Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás nélkül nem lehet áthidalni."

Az Európai Bizottság elnöke rámutatott, hogy az új támogatási konstrukciónak négy alapfeltételnek kell megfelelnie: a forrásoknak legkésőbb 2026 második negyedének elején rendelkezésre kell állniuk; a finanszírozás nem járhat újabb költségvetési teherrel Ukrajna számára; a csomagnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodjon az ország változó gazdasági és védelmi szükségleteihez; valamint biztosítani kell a támogatás terheinek méltányos megosztását a nemzetközi partnerek között.

Orbán Viktort megdöbbentette Ursula von der Leyen levele A kormányfő Facebook üzenetében meglehetősen indulatosan visszaszólt az Európai Bizottság elnökének. Szavai szerint Ursula von der Leyen pénzt kért, mert jelentős összeg hiányzik még Ukrajna finanszírozásához. Orbán Viktor megjegyezte: próbálja megérteni, és igyekszik válaszolni a levélre lehetőleg még kedden, de ez "nem olyan egyszerű." Majd még hozzá tette: "aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!"

Az Európai Bizottság becslése szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső forrásra lesz szüksége, ebből több mint 51 milliárd eurót katonai célokra fordítanának. A levél kitér arra is, hogy a zárolt orosz állami vagyonok felhasználása továbbra is lehetséges opció Kijev támogatására, ám az erről szóló végleges döntést 2025 decemberében hozhatják meg az uniós vezetők.