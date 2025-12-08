ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.39
usd:
330.82
bux:
107884.53
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt az olimpiai érmes magyar sportoló

Infostart

Hetvenkét éves korában elhunyt Csajbók Sándorné Németh Erzsébet, az 1976-os montréali olimpián bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékosa - tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) fia, Csajbók Sándor.

A szombaton elhunyt korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.

Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. Irányítóként és beállóként a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette, s 230 alkalommal húzta magára a nemzeti mezt. Legnagyobb sikereként olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és két bronzérmet szerzett, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal.

Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.

Kezdőlap    Sport    Elhunyt az olimpiai érmes magyar sportoló

gyász

kézilabda

mob

halálhír

németh erzsébet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró Lando Norris világbajnoki címéről: nem mindig a papíron legjobb nyer

Szakíró Lando Norris világbajnoki címéről: nem mindig a papíron legjobb nyer

Pályafutása első Formula-1-es világbajnoki címét nyerte Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba vasárnap, így 2 pontos előnnyel végzett az összetett élén a futamgyőztes négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) előtt. Vámosi Péter (Motorsportol.hu) szerint A Norris-siker kicsit olyan, mint 1996-ban Damon Hillé.
Bódis László: hazatérő és „rising star” tudósok, külföldi „nagy nevek” köré épül az új magyar tudásközpont-hálózat

Bódis László: hazatérő és „rising star” tudósok, külföldi „nagy nevek” köré épül az új magyar tudásközpont-hálózat

A kutató az első, köré kell felépíteni azt a környezetet, ami vonzza a tehetségeket egy tudásközpontban – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Világhírű és Nobel-díjas tudósok, illetve feltörekvő tehetségek köré, hosszú távú állami támogatással és nemzetközi együttműködéssel épülnek új központok.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos bejelentést tett az osztrák Lidl

Fontos bejelentést tett az osztrák Lidl

A Lidl Ausztria bejelentette, hogy év végéig 20 elektromos teherautóra bővíti szállítási flottáját, és 2030-ra teljesen kibocsátásmentessé kívánja tenni teljes bolthálózatának ellátását - írja az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállíthatatlan a forint? Friss elemzés szerint még tovább erősödhet az euróval szemben

Megállíthatatlan a forint? Friss elemzés szerint még tovább erősödhet az euróval szemben

Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
We stand with Ukraine, says Starmer, as leaders hold Downing Street talks with Zelensky

We stand with Ukraine, says Starmer, as leaders hold Downing Street talks with Zelensky

Keir Starmer, Ukraine's President Zelensky, French President Emmanuel Macron, and German Chancellor Friedrich Merz have discussed the Ukraine peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 16:17
Szakíró Lando Norris világbajnoki címéről: nem mindig a papíron legjobb nyer
2025. december 8. 15:48
Botrány Liverpoolban: Szalah talán nem is játszik többet a Vörösöknél
×
×
×
×