Hegyi Zsolt: az EU hatalmas összeget ad a szentendrei HÉV felújítására

Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt azt ígérte, hogy ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz. Azt is közölte, hogy 2029-ig teljesen megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felsővezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, továbbá vadonatúj szerelvények érkeznek.

Magasabb peronok létesülnek, hogy ne kelljen lépcsőzni, amikor a járműre felszállunk, minden peronra lehetséges lesz az eljutás lépcsőzés nélkül - tette még hozzá. "A Batthyány téren új lift létesül a fonódó villamos megállójába, a Margit hídnál új kijáratokat nyitunk, itt is épül lift,

a Tímár utcánál pedig eltűnik a gyalogosok és kerékpárosok életét évtizedek óta megkeserítő felüljáró, és szintbeli átkelő létesül".

Új liftet építenek Rómaifürdőnél és Békásmegyeren is, ahol mozgólépcsőt is építenek. Békásmegyer és Szentendre között több helyen növelik a pályasebességet, Pomázon és Szentendrén új épület épül, könnyítik az átszállást az autóbuszokra, és ahol csak lehet, új parkolóhelyek létesülnek az autók és a kerékpárok számára - sorolta a vezérigazgató.

Arra is kitért, hogy "vadonatúj, egyterű, alacsonypadlós, légkondicionált" szerelvények érkeznek a szentendrei HÉV-re.

"A felújítás tehát nemcsak szépségtapasz a ma problémáira, hanem hosszú távon megoldja és fejleszti az agglomerációs közlekedést" - mondta Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt.