2025. december 8. hétfő Mária
A H5-ös HÉV szentendrei végállomása 2021. június 9-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a H5-ös szentendrei HÉV-vonal és a végállomás megújulásáról. A tervek szerint 2026 elejére készül el az az új csomópont, amely magában foglalja a P+R parkolóházat, biciklitárolókat és közös rendszerbe fogja a HÉV-végállomást és a Volánbusz-pályaudvart. A kormány a szentendrei HÉV fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette, a döntés magában foglalja a H5-ös vonal és a szentendrei HÉV-végállomás felújítását.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Hegyi Zsolt: az EU hatalmas összeget ad a szentendrei HÉV felújítására

Infostart

a MÁV-csoport vezérigazgatója bejelentette: a következő négy évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a szentendrei HÉV.

Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt azt ígérte, hogy ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz. Azt is közölte, hogy 2029-ig teljesen megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felsővezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, továbbá vadonatúj szerelvények érkeznek.

Magasabb peronok létesülnek, hogy ne kelljen lépcsőzni, amikor a járműre felszállunk, minden peronra lehetséges lesz az eljutás lépcsőzés nélkül - tette még hozzá. "A Batthyány téren új lift létesül a fonódó villamos megállójába, a Margit hídnál új kijáratokat nyitunk, itt is épül lift,

a Tímár utcánál pedig eltűnik a gyalogosok és kerékpárosok életét évtizedek óta megkeserítő felüljáró, és szintbeli átkelő létesül".

Új liftet építenek Rómaifürdőnél és Békásmegyeren is, ahol mozgólépcsőt is építenek. Békásmegyer és Szentendre között több helyen növelik a pályasebességet, Pomázon és Szentendrén új épület épül, könnyítik az átszállást az autóbuszokra, és ahol csak lehet, új parkolóhelyek létesülnek az autók és a kerékpárok számára - sorolta a vezérigazgató.

Arra is kitért, hogy "vadonatúj, egyterű, alacsonypadlós, légkondicionált" szerelvények érkeznek a szentendrei HÉV-re.

"A felújítás tehát nemcsak szépségtapasz a ma problémáira, hanem hosszú távon megoldja és fejleszti az agglomerációs közlekedést" - mondta Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt.

