Karácsony Gergely: a főváros tiszteleg a Nobel-díjas Krasznahorkai László előtt Nobel-díjas

2025. december 8. hétfő Mária
Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Karácsony Gergely: a főváros tiszteleg a Nobel-díjas Krasznahorkai László előtt

Infostart

Az ünneplés részeként a város hídjaira nemzeti és budapesti lobogókat tesznek és Budapest csatlakozott a NobelMobil 2025 civil kezdeményezéshez - közölte a főpolgármester Facebook-oldalán.

Azt írta: Budapest rendhagyó módon köszönti a 2025-ös irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót. A "magával ragadó és vizionárius" életművéért kitüntetett író tiszteletére december 10-én, a díjátadó napján indul el a NobelMobil, és a civil kezdeményezéshez a főváros is csatlakozott. Az előre meghirdetett megállók egyike a Merlin lesz.

"A NobelMobil 2025 egy platós teherautó, amely 24 óra alatt, december 10-én reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig Budapest utcáit járja és 13 helyszínen megáll, minden helyszínen körülbelül egyórás megállót tartva. A jármű két megálló közötti lassú haladásakor, Krasznahorkai László saját felolvasásában a Mindig Homérosznak és a Háborús architektúrák szövege szólal meg, felvételről" - olvasható az esemény honlapján.

"Krasznahorkai László, akinek írásai egyszerre apokaliptikusak, gogoliak és kafkaiak, a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén az emberi méltóságról, az angyalokról, a reményről és a lázadás természetéről beszélt. Úgy fogalmazott: az egyén akkor jut el a felismerésig, amikor megérti, hogy a világ igazságtalanságai nem elszigetelt esetekből, hanem a társadalom egészének működéséből fakadnak" - olvasható a bejegyzésben.

Karácsony Gergely felhívta a figyelmet, hogy a budapesti NobelMobil állomásai lehetőséget adnak bárkinek, hogy személyesen is részese legyen az irodalmi Nobel-díj megünneplésének, és "együtt tisztelegjünk Budapest egyik legnagyobb kortárs alkotója előtt".

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban. A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a két ország a jövőben összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseit.
 

Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től. Amerikában sincsenek nagy mozgások, annak ellenére, hogy megérkezett az eddigi legmagasabb év végi várakozás az S&P 500 részvényindexre.

Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.

Volodymyr Zelensky and the leaders of France, Germany and the UK held talks in London to discuss the latest US efforts to end the war in Ukraine.

