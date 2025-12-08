Karácsony Gergely: a főváros tiszteleg a Nobel-díjas Krasznahorkai László előtt Nobel-díjas

Azt írta: Budapest rendhagyó módon köszönti a 2025-ös irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót. A "magával ragadó és vizionárius" életművéért kitüntetett író tiszteletére december 10-én, a díjátadó napján indul el a NobelMobil, és a civil kezdeményezéshez a főváros is csatlakozott. Az előre meghirdetett megállók egyike a Merlin lesz.

"A NobelMobil 2025 egy platós teherautó, amely 24 óra alatt, december 10-én reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig Budapest utcáit járja és 13 helyszínen megáll, minden helyszínen körülbelül egyórás megállót tartva. A jármű két megálló közötti lassú haladásakor, Krasznahorkai László saját felolvasásában a Mindig Homérosznak és a Háborús architektúrák szövege szólal meg, felvételről" - olvasható az esemény honlapján.

"Krasznahorkai László, akinek írásai egyszerre apokaliptikusak, gogoliak és kafkaiak, a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén az emberi méltóságról, az angyalokról, a reményről és a lázadás természetéről beszélt. Úgy fogalmazott: az egyén akkor jut el a felismerésig, amikor megérti, hogy a világ igazságtalanságai nem elszigetelt esetekből, hanem a társadalom egészének működéséből fakadnak" - olvasható a bejegyzésben.

Karácsony Gergely felhívta a figyelmet, hogy a budapesti NobelMobil állomásai lehetőséget adnak bárkinek, hogy személyesen is részese legyen az irodalmi Nobel-díj megünneplésének, és "együtt tisztelegjünk Budapest egyik legnagyobb kortárs alkotója előtt".