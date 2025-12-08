Ha piszkálja az orrát, súlyos betegséget idéz elő

Az Alzheimer-kór kialakulása multifaktoriális, magában foglalva az életkorral összefüggő agyi változásokat, a genetikát és az életmódbeli tényezőket. A legújabb vizsgálatok egyre erősebben sugallják, hogy a vírusos, gombás és bakteriális fertőzések is szerepet játszhatnak a betegség progressziójában - írja a joy.hu.

A legfontosabb, hogy a kézzel az orrba juttatott kórokozók a szaglórendszeren (olfactorius rendszeren) keresztül bejuthatnak az agyba. Ez a mechanizmus a kórokozók számára egy közvetlen útvonalat jelenthet, megkerülve a szervezet általános vér-agy gátját.

A kutatási hipotézisek szerint, amikor ezek a patogének bejutnak az agyba, a szervezet védekező mechanizmusa aktiválódik. Ez az immunválasz béta-amiloid fehérjék termelését eredményezheti. A béta-amiloid fehérje, bár a szervezet fertőzések elleni harcának része, az Alzheimer-kórban a neuronokat pusztító plakkok fő alkotóeleme, ami progresszív demenciához vezet.

A friss vizsgálatok rámutatnak, hogy bizonyos kórokozók képesek látens vagy krónikus fertőzéseket fenntartani például az orr hámrétegében is. Ezek a kórokozók hosszú ideig tünetmentesen maradhatnak fenn, de az orr piszkálásával vagy más módon történt bejuttatásukkal az agyba juthatnak, ott neurokóros következményeket okozva.

Az orvosok és kutatók határozottan javasolják az orr tisztítása öblítéssel vagy fújással a piszkálás helyett, minimalizálva az orrnyálkahártya mechanikai sérülését és a külső kórokozók bejutásának esélyét.

Ami azonban a legfontosabb, hogy tudatosan tartsuk távol tartjuk a kezünket az orrtól, ezzel meggátolva a mikrobiális transzportot.