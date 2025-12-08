ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.08
usd:
327.85
bux:
108922.07
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
beautiful, attractive otolaryngologist in ent headlight examining nose of patient with nasal speculum
Nyitókép: Getty Images / LightFieldStudios

Ha piszkálja az orrát, súlyos betegséget idéz elő

Infostart

Szakemberek hívják fel a figyelmet arra a lehetséges összefüggésre, amely a mindennapi rossz szokások – mint például az orr piszkálása – és a neurodegeneratív betegségek, azon belül is az Alzheimer-kór kialakulása között fennállhat.

Az Alzheimer-kór kialakulása multifaktoriális, magában foglalva az életkorral összefüggő agyi változásokat, a genetikát és az életmódbeli tényezőket. A legújabb vizsgálatok egyre erősebben sugallják, hogy a vírusos, gombás és bakteriális fertőzések is szerepet játszhatnak a betegség progressziójában - írja a joy.hu.

A legfontosabb, hogy a kézzel az orrba juttatott kórokozók a szaglórendszeren (olfactorius rendszeren) keresztül bejuthatnak az agyba. Ez a mechanizmus a kórokozók számára egy közvetlen útvonalat jelenthet, megkerülve a szervezet általános vér-agy gátját.

A kutatási hipotézisek szerint, amikor ezek a patogének bejutnak az agyba, a szervezet védekező mechanizmusa aktiválódik. Ez az immunválasz béta-amiloid fehérjék termelését eredményezheti. A béta-amiloid fehérje, bár a szervezet fertőzések elleni harcának része, az Alzheimer-kórban a neuronokat pusztító plakkok fő alkotóeleme, ami progresszív demenciához vezet.

A friss vizsgálatok rámutatnak, hogy bizonyos kórokozók képesek látens vagy krónikus fertőzéseket fenntartani például az orr hámrétegében is. Ezek a kórokozók hosszú ideig tünetmentesen maradhatnak fenn, de az orr piszkálásával vagy más módon történt bejuttatásukkal az agyba juthatnak, ott neurokóros következményeket okozva.

Az orvosok és kutatók határozottan javasolják az orr tisztítása öblítéssel vagy fújással a piszkálás helyett, minimalizálva az orrnyálkahártya mechanikai sérülését és a külső kórokozók bejutásának esélyét.

Ami azonban a legfontosabb, hogy tudatosan tartsuk távol tartjuk a kezünket az orrtól, ezzel meggátolva a mikrobiális transzportot.

Kezdőlap    Tudomány    Ha piszkálja az orrát, súlyos betegséget idéz elő

fertőzés

demencia

orr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az amerikai pénzügyminiszter szerint 3 százalékkal nőhet idén az USA gazdasága

Az amerikai pénzügyminiszter szerint 3 százalékkal nőhet idén az USA gazdasága

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (címlapképünkön jobbra) szerint erősen alakul az ünnepi vásárlási szezon, és a vártnál jobban teljesítő amerikai gazdaság akár 3 százalék körüli növekedéssel is zárhatja az idei évet - számolt be a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak

Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak

66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer to host Zelensky for Ukraine talks in London

Starmer to host Zelensky for Ukraine talks in London

The pair will be joined by France's Emmanuel Macron and Germany's Friedrich Merz on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 04:01
80 év felett két dolgot nagyon megbánunk
2025. december 7. 21:00
Mi legyen az MI sorsa? Az EU még nem döntött
×
×
×
×