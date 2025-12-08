ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
Neymar brazil labdarúgó távozik perének tárgyalásáról egy barcelonai bíróságról 2022. október 17-én. A futballcsillagot Josep Maria Bartomeu és Sandro Rosell korábbi barcelonai klubelnökökkel együtt csalás és korrupciós vádakkal állítják bíróság elé, amiért a vád szerint Neymar 2013-ban szabályellenes feltételekkel igazolt át a Santos FC brazil klubcsapatból a Barcelonába.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Quique García

A nagy terv: Neymar játsszon újra együtt Lionel Messivel!

Infostart

Sikerült a nagy vállalás, Neymar benntartotta csapatát, Pelé egykori klubját, a Santost a brazil élvonalban. Immár lehet távolabbra is nézni…

Az utolsó fordulóban, a végül bajnoki harmadik Cruzeiro elleni sima, 3–0-s győzelemben előkészítőként főszerepet játszó 33 éves szupersztár kapcsán ismét elindultak a találgatások: hol tölti a következő félévet?

Egy biztos, játszania kell ahhoz, hogy valóra válthassa az álmát, visszakerülhessen a brazil válogatottba, részt vehessen a jövő nyári világbajnokságon.

Neymar januárban tért vissza Brazíliába, a Santoshoz, egy rosszul sikerült szaúd-arábiai kirándulást lezárva. A „rosszul sikerült” minősítés, persze, leginkább a pályán mutatott teljesítményére igaz, anyagilag egyáltalán nem járt rosszul.

Ám szűk egy ével ezelőtt ő is azon volt, bontsák fel a szerződést, hadd mehessen haza, a Santoshoz.

Otthon eleinte erőnléti problémákkal küzdött, de őszre jó formába lendült. Olyan jóba, hogy felvetődött a visszaszerződése Európába (ennek azonban minimális az esélye), de sokkal erőteljesebben az, hogy a következő idénytől a brazil csatár csatlakozna Lionel Messihez az Inter Miamiban.

Az elvi lehetősége ennek megvan, mivel az MLS új bajnokcsapatánál Jordi Alba visszavonul, s valószínűleg Sergio Busquets is búcsúzik. A Barcelonában egykoron legendás MSN trió tagja közül nem csupán Messi, hanem Luís Suárez is az Inter Miami csatára, de az uruguayi nem biztos, hogy marad, elképzelhető, hogy befejezi a pályafutását.

Neymar még nem döntött, egyelőre műtét vár rá, a térdében egy kisebb beavatkozásra van szükség.

A korábbi válogatott kapus, Brad Friedel a goal.com-nak nyilatkozva azt mondta, szerinte ideális választás lenne a brazil csillagnak az Inter Miami: „Ez a liga egy lépéssel lejjebb van ahhoz képest, ahol ő most játszik. Lionel Messi minden idők legnagyobbja, de még sok évig játszhat az MLS-ben.”

