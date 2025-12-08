ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.39
usd:
330.82
bux:
107884.53
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 139-es buszra várnak az utasok.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Új, modern dízel autóbuszok álltak forgalomba Budapesten

Infostart

Az új járművek a legkorszerűbb közlekedésbiztonsági technológiákkal támogatják a sofőrök munkáját: holttérfigyelő, tolatókamera, táblafelismerő rendszer és éberségfigyelő segíti a biztonságos vezetést, míg a gyalogosvédelmi rendszer a közlekedés minden résztvevőjének védelmét szolgálja. Az új buszok közül öt jármű december 8-tól a 139-es vonalán jár.

Új, modern dízel csuklós autóbuszokkal fiatalodik a fővárosi járműflotta. Az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében érkező új Mercedes-Benz Citaro járművek tágas férőhellyel, modern klímarendszerrel, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel növelik az utasok komfortérzetét és biztonságát – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlekedési társaság indoklása szerint az új járművek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben többen válasszák a közösségi közlekedést.

Az új buszok közül öt jármű december 8-tól a 139-es vonalára kerül, így a Széll Kálmán térről Gazdagrétig lehet utazni velük.

A járművek a legkorszerűbb közlekedésbiztonsági technológiákkal támogatják a sofőrök munkáját: holttérfigyelő, tolatókamera, táblafelismerő rendszer és éberségfigyelő segíti a biztonságos vezetést, míg a gyalogosvédelmi rendszer a közlekedés minden résztvevőjének védelmét szolgálja.

Fotó: Budapesti Közlekedési Központ
Fotó: Budapesti Közlekedési Központ

A buszoknak nemcsak az esélyegyenlőség biztosításában és a klímacélok elérésében van kulcsszerepük, hanem hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához is.

A BKK megrendelésére 2027-ig összesen 330 dízel és elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi közösségi közlekedés. Az új autóbuszokkal 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente mintegy 8 ezer tonnával kevesebb káros anyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe.

Kezdőlap    Belföld    Új, modern dízel autóbuszok álltak forgalomba Budapesten

budapest

közlekedés

bkk

széll kálmán tér

gazdagrét

139-es busz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró Lando Norris világbajnoki címéről: nem mindig a papíron legjobb nyer

Szakíró Lando Norris világbajnoki címéről: nem mindig a papíron legjobb nyer

Pályafutása első Formula-1-es világbajnoki címét nyerte Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba vasárnap, így 2 pontos előnnyel végzett az összetett élén a futamgyőztes négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) előtt. Vámosi Péter (Motorsportol.hu) szerint A Norris-siker kicsit olyan, mint 1996-ban Damon Hillé.
Bódis László: hazatérő és „rising star” tudósok, külföldi „nagy nevek” köré épül az új magyar tudásközpont-hálózat

Bódis László: hazatérő és „rising star” tudósok, külföldi „nagy nevek” köré épül az új magyar tudásközpont-hálózat

A kutató az első, köré kell felépíteni azt a környezetet, ami vonzza a tehetségeket egy tudásközpontban – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Világhírű és Nobel-díjas tudósok, illetve feltörekvő tehetségek köré, hosszú távú állami támogatással és nemzetközi együttműködéssel épülnek új központok.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos bejelentést tett az osztrák Lidl

Fontos bejelentést tett az osztrák Lidl

A Lidl Ausztria bejelentette, hogy év végéig 20 elektromos teherautóra bővíti szállítási flottáját, és 2030-ra teljesen kibocsátásmentessé kívánja tenni teljes bolthálózatának ellátását - írja az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megállíthatatlan a forint? Friss elemzés szerint még tovább erősödhet az euróval szemben

Megállíthatatlan a forint? Friss elemzés szerint még tovább erősödhet az euróval szemben

Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
We stand with Ukraine, says Starmer, as leaders hold Downing Street talks with Zelensky

We stand with Ukraine, says Starmer, as leaders hold Downing Street talks with Zelensky

Keir Starmer, Ukraine's President Zelensky, French President Emmanuel Macron, and German Chancellor Friedrich Merz have discussed the Ukraine peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 17:22
Ráharaptak a pénzügyőrök Röszkén a rengeteg tiltott húsra
2025. december 8. 17:11
Betonkeverő teherautó gázolt halálra egy gyalogost Egerben
×
×
×
×