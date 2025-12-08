Új, modern dízel autóbuszok álltak forgalomba Budapesten

Új, modern dízel csuklós autóbuszokkal fiatalodik a fővárosi járműflotta. Az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében érkező új Mercedes-Benz Citaro járművek tágas férőhellyel, modern klímarendszerrel, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel növelik az utasok komfortérzetét és biztonságát – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlekedési társaság indoklása szerint az új járművek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben többen válasszák a közösségi közlekedést.

Az új buszok közül öt jármű december 8-tól a 139-es vonalára kerül, így a Széll Kálmán térről Gazdagrétig lehet utazni velük.

A járművek a legkorszerűbb közlekedésbiztonsági technológiákkal támogatják a sofőrök munkáját: holttérfigyelő, tolatókamera, táblafelismerő rendszer és éberségfigyelő segíti a biztonságos vezetést, míg a gyalogosvédelmi rendszer a közlekedés minden résztvevőjének védelmét szolgálja.

Fotó: Budapesti Közlekedési Központ

A buszoknak nemcsak az esélyegyenlőség biztosításában és a klímacélok elérésében van kulcsszerepük, hanem hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához is.

A BKK megrendelésére 2027-ig összesen 330 dízel és elektromos autóbusszal újul meg a fővárosi közösségi közlekedés. Az új autóbuszokkal 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente mintegy 8 ezer tonnával kevesebb káros anyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe.