Nyitókép: Unsplash

Változás készül a Telekom hálózatában, sokakat érinthet

Infostart

A régebbi készülékekre vonatkozik most ez a változás, pontosabban az olyanokra, amelyek már nem tudnak mit kezdeni a legmodernebb hálózatokkal.

A Magyar Telekom bejelentette, hogy 3 éves lett a VoLTE roaming szolgáltatás, ami jelentős lefedettséget ért el mostanra. A vállalat közlése szerint 72 ország 175 4G-hálózatán használhatók az IP-alapú hanghívások, amelyek minden tekintetben hatékonyabbak az elődnél.

A szolgáltató előfizetői által bonyolított mobilhívások több mint 85 százaléka már VoLTE technológián keresztül valósul meg, és ez az arány a roaming helyzetben telefonáló ügyfeleknél is megegyezik – írja a közlemény alapján a hwsw.hu. Hozzáteszik, ugyanez az arány a nálunk roaming helyzetben telefonáló ügyfeleknél is megegyezik.

A VoLTE elterjedése a szolgáltató számára azért kulcsfontosságú, mert ez segíti a régebbi technológiák kivezetését. A cég korábbi megállapodás alapján januártól fokozatosan a Yettel hálózatára tereli át a 2G-s forgalmát, vagyis saját 2G-s infrastruktúráját gyakorlatilag lekapcsolja.

Vagyis a Telekom ezt követően már csak 4G- és 5G-alapú hálózatokon üzemel, ugyanis a 3G hálózatot már évekkel ezelőtt leállította. A Yettellel kötött együttműködés értelmében a még használatban lévő, csak 2G-képes, Telekom SIM-es készülékek továbbra is működni fognak a partner hálózatán.

