2025. december 8. hétfő
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

A magyar rendőrök kreativitása nem ismer határokat - videó

Infostart

A magyar rendőrség ügyesen kommunikál a modern információs csatornákon, ezért általában elismerést szoktak kapni. Most érkezett egy újabb gyöngyszem.

Szolgálat közben nem viccelődhetnek a rendőrök, de a fantázia akkor sem pihen.

A legújabb „rendőr-automata" egy 200 forintossal működik, de csak a közösségi oldalon látható, élesben ne próbálják ki...

rendőrség

kommunikáció

humor

2025. december 8. 18:43
2025. december 8. 17:44
