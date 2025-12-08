ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Coronavirus. Woman wearing surgical mask on face protective for spreading of disease Covid-19 pandemic.. Girl symptom cough while sitting on Sofa. Sick woman in face protection mask
Nyitókép: dragana991/Getty Images

A cigarettázók és a rossz levegőn élők most vannak igazán bajban

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
Egyre többen fordulnak orvoshoz légzési panaszokkal, vagy a már ismert alapbetegségük tüneteinek súlyosbodása miatt. Ez jellemző a téli időszakban, és több oka van, de fel lehet rá készülni, illetve lehet jól kezelni – mondta az InfoRádióban Csoma Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa.

Ez jellemzően ilyen időszak, sokkal több ambuláns beteget látunk el ilyen jellegű panaszokkal, illetve a fekvőbetegeknél is ilyenkor magasabb a légúti problémák aránya – mondta Csoma Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa. Hozzátette: ilyenkor gyakrabban fordulnak elő a légúti infekciók, vírusfertőzések, és sajnos a légköri viszonyok, a nagy levegőszennyezettség is hozzájárul ezekhez a panaszokhoz.

A levegőszennyeződés miatt főleg a rizikócsoportba tartozók betegednek meg, azok, akik fokozottan érzékenyek erre, tehát elsősorban a gyerekek és az idősek, de a krónikus légzőszervi betegek is. „Érdekes módon

a szív-érrendszeri betegségben szenvedők is rizikócsoportot jelentenek

ebből a szempontból” – fogalmazott. „Mi a szakmánkból kifolyólag döntően a légúti betegeket látjuk el, és a krónikus légúti betegeknél jelenthet ez extrém problémát, az asztmások, a COPD-sek, a dohányzás talaján kialakuló betegségben szenvedők esetében jellemző, hogy ebben az időszakban gyakrabban mutatnak tünetet” – tette hozzá.

„Ha javasoljuk is a krónikus betegeknek az oltások rendszeres felvételét, azért ebben az időszakban a vírusfertőzéseket nem tudjuk teljes mértékben kiküszöbölni, és sajnos az időjárással összefüggésben a légszennyezettséggel megjelenő rizikók is felerősödnek” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy mire figyeljen, mit tegyen az, akinek a légzéssel, a tüdőműködéssel kapcsolatban van valamilyen ismert tünetegyüttese vagy alapbetegsége, a szakember azt mondta: „Lehet, hogy felesleges megjegyzésnek tűnik, de azt látjuk a gyakorlatban, hogy mégsem felesleges. Tehát nagyon fontos, hogy akinek krónikus légzőszervi betegsége van, és erre valamilyen rendszeres kezelést javasolt a kezelőorvosa, azt mindig használni kell. Ebben az időszakban ennek még nagyobb a jelentősége a fokozott érzékenység miatt.

Mindenkinek javasoljuk, hogy kérje a rendelkezésre álló védőoltásokat, hogy a rizikót ezzel is csökkenteni lehessen. Ezen túl pedig érdemes figyelni a légszennyezettségi mérőszámokat,

amit a meteorológiai szolgálat rendszeresen rögzít és a honlapján hozzáférhető., és ott különböző szinteken jelzik a levegőszennyezettség mértékét. Amikor már a rizikós tartományban van, akkor ne végezzünk szabadtéren például erőteljes fizikai terhelést, sportolást. A gyalogos közlekedésben ilyenkor próbáljuk kerülni a nagy forgalmú csomópontokat. Sokszor akár pár méterrel arrébb egy mellékutcában is kedvezőbb lehet a helyzet. Hajnalban vagy késő este szellőztessünk, amikor már kisebb a forgalom” – tette hozzá.

Ha magas szállópor-koncentrációt jeleznek, akkor az utcán érdemes maszkot használni.

Nagyon fontos, hogy a felső légutak, az orr megfelelően karban legyen tartva, mert ha orron keresztül légzünk, az szűrő funkciót tölt be, tehát meggátolja, amennyire lehetséges, hogy a káros anyagok, a részecskék lejussanak az alsóbb légutakig. Ha van lehetőség rá, akkor érdemes kiszabadulni a lakókörnyezetből, hétvégenként erdőbe, tiszta levegőjű területre menni, regenerálódni. Ezekkel a napi praktikákkal is lehet védekezni – mondta Csoma Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa az InfoRádióban.

Egyre többen fordulnak orvoshoz légzési panaszokkal, vagy a már ismert alapbetegségük tüneteinek súlyosbodása miatt. Ez jellemző a téli időszakban, és több oka van, de fel lehet rá készülni, illetve lehet jól kezelni – mondta az InfoRádióban Csoma Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa.
×