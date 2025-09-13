Trump döntés elé állította a NATO-t, 48 ország állt ki Lengyelország mellett - a nap hírei

Kész jelentős szankciókat bevezetni Moszkva ellen az amerikai elnök, ha a NATO tagállamok beszüntetik az orosz kőolaj vásárlását. Donald Trump a NATO tagországoknak küldött levelében úgy vélte: az orosz olaj vásárlása jelentősen gyengíti a szövetségesek tárgyalási pozícióját Oroszországgal szemben. Az amerikai elnök emellett azt javasolta, hogy a NATO közösen vessen ki 50-100 százalékos vámot Kínára, hogy gyengítse annak Oroszország feletti gazdasági befolyását. Előzőleg az amerikai kormány az európai uniós tagállamokat szólította fel arra, hogy állítsák le az orosz földgáz és kőolaj vásárlásokat.

Összesen 48 ország, köztük Magyarország is aláírta azt az ENSZ-dokumentumot, amely elítéli, hogy Oroszország drónokkal sértette meg Lengyelország légterét. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának pénteki rendkívüli ülését Lengyelország kérésére hívták össze az orosz drónok miatt. A testület ülésén a lengyel külügyminiszter-helyettes azt közölte: felszólítják Moszkvát, hogy hagyjon fel a provokációkkal. Orbán Viktor kormányfő péntek reggeli rádióinterjújában Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Varsót.

Szeptember 26-án hivatalosan is megnyitja debreceni üzemét a BMW. A gyárban a vállalat első Neue Klasse modellje, a teljesen elektromos BMW iX3 készül majd. Évente 150 ezer új modell gyártása a cél a német konszern magyarországi gyárában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Münchenben, a nemzetközi mobilitási szakkiállításon több vezető autóipari cég képviselőjével is tárgyalt.

A MÁV szerint rendben zajlott a daruval végzett mentés a pénteki vonatbaleset helyszínén. A vasúttársaság cáfolta azt az értesülést, hogy a Magyarkútnál kisiklott vonat mentéséhez vezényelt daru is kisiklott. A MÁV közleménye szerint a félreértést valószínűleg az okozta, hogy a daru első tengelyének kerekei a sérült motorvonat emelése közben rövid időre leugrottak a sínről, de ez nem okozott semmilyen fennakadást vagy veszélyhelyzetet. Pénteken minden részletre kiterjedő vizsgálatot kért a MÁV vezetésétől Lázár János közlekedési miniszter.

Szeptember végétől a korábbi mintegy kétszeresére emelkedik az Egyesült Államokba történő beutazáshoz szükséges elektronikus engedély díja, ami a magyar utazókat is érinti. A Turizmus Online azt írta: szeptember 30-tól jelentősen drágul az ESTA igénylése, az eddigi 21 dolláros díj helyett 40 dollárt kell majd fizetniük a beutazóknak.

Leminősítette Franciaországot a Fitch Ratings. A hitelminősítő mindenekelőtt azzal indokolta a döntést, hogy a magas deficitek miatt tovább romlanak a francia államadósságfolyamatok. A szervezet az idei évre 5,5 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal számol Franciaországban.

Érvényben hagyta Románia államadós-osztályzatának negatív kilátását a Moody's, de javította közfinanszírozási előrejelzéseit. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában közölte, hogy a román kormány ambiciózus költségvetési konszolidációs programja nyomán most már derűlátóbban ítéli meg a romániai államháztartási és államadósság-folyamatokat, de jelentősnek tartja a terv végrehajtási kockázatait.

Izraeli adatok szerint már több mint 250 ezer ember hagyta el Gázavárost az offenzíva kiterjesztése óta. Szombaton a levegőből ledobott röpcédulákkal szólították fel a Gáza nyugati részén élőket, hogy hagyják el a területet. Az ENSZ adatai szerint Gázavárosban és környékén a közelmúltig mintegy egymillió ember tartózkodott.

Újabb rakétát lőttek ki Izraelre a jemeni húszik. A lázadószervezet állítása szerint a támadás célba ért, az izraeli hadsereg viszont azt közölte, hogy a rakétát sikeresen elfogták, becsapódás nem történt, és nem voltak áldozatok.

Felavatta a Nemzeti Űrközpontot Moszkvában Vlagyimir Putyin elnök. A Roszkoszmosz állami űrvállalat azt közölte: az orosz űrhajózás történetében először összpontosul majd egy helyen több mint harminc vezető rakéta- és űrhajózási szervezet. A Nemzeti Űrközpontban 12 ezer munkahely létesülhet.

Több mint százezren tüntettek Londonbanaz illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. A demonstrációval egy időben ugyancsak többezres ellentüntetést tartottak a rasszizmus ellen. A fő megmozdulás több helyszínén a résztvevők összecsaptak a rendőrökkel.

Madridban az eddigi jelentések szerint 25-en megsérültek, amikor robbanás történt egy bárban. Sajtóértesülések szerint a robbanás erejétől ledőlt a bár egyik belső fala, és kár keletkezett az épület lakásaiban is, amelyben a bár működött. Az El País című napilap úgy tudja, hogy gázszivárgás okozhatta a robbanást.

Ismét erős földrengés volt Kamcsatkán. Az amerikai geofizikai intézet 7,4-es erősségű földrengést észlelt Oroszország keleti részén szombatra virradóra. A földmozgás nyomán szökőárriadót is elrendeltek. Károkról és áldozatokról egyelőre nem tudni.