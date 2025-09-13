ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Donald Trump amerikai elnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik a washingtoni Fehér Ház déli szárnyánál 2025. július 15-én, mielőtt az elnöki különgéppel Pittsburghbe, a Carnegie Mellon Egyetemen megrendezésre kerülő energia- és innovációs csúcstalálkozóra indul.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg/AL DRAGO / POOL

Itt az ultimátum Ukrajna ügyében Donald Trumptól

Infostart

Az amerikai elnök sokkolónak nevezte, hogy egyes NATO-tagok orosz olajat vesznek, és egységes fellépést vár a tagállamoktól Oroszországgal szemben.

Az amerikai elnök kész jelentős szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, ha az összes NATO-tagállam egyetért ezzel, és valamennyi NATO-tagállam felhagy az orosz olaj vásárlásával. Donald Trump erről abban a levélben írt, amelyet saját közösségi oldalán tett közzé a "NATO-tagállamoknak és a világnak" címezve.

Szerinte a NATO elkötelezettsége a győzelem iránt messze nem 100 százalékos, és úgy fogalmaz, hogy "egyesek orosz olajvásárlása sokkoló!”.

Az amerikai elnök szerint az orosz olaj vásárlása jelentősen gyengíti a NATO tárgyalási és alkupozícióját Oroszországgal szemben. „Mindenesetre, én készen állok a cselekvésre, ha ti is készen álltok rá. Csak mondjátok meg, hogy mikor.”

Donald Trump azt is javasolta, hogy a NATO, mint közösség vessen ki „50–100%-os vámokat Kínára”, amiket a háború befejezése után majd visszavonnának. Szerinte a vámok közelebb hoznák az orosz-ukrán háború lezárást. Az amerikai elnök szerint Kína befolyása Oroszországra erős, de ezek a vámok megtörnék ezt a szorítást.

Azt írta:„Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha én lettem volna akkor az elnök!), hanem Biden és Zelenszkij háborúja. Én csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és megmentsem több ezer orosz és ukrán életet.”

Szerinte, ha a NATO azt teszi, amit ő mond, akkor a háború gyorsan véget ér, és emberéleteket lehet megmenteni.

Ha nem, akkor csak az én időmet vesztegetik, valamint az Egyesült Államok idejét, energiáját és pénzét pazarolják - tette hozzá.

Az amerikai kormányzat felől egyre inkább erősödik az a nyomás, hogy az Európai Unió teljes mértékben váljon le az orosz energiahordozókról. Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere pénteken egy brüsszeli rendezvényen kijelentette, hogy Magyarországnak és Szlovákiának is le kell állnia az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatával.

