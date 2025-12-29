ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
A MET Csoport átadta Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszerét Százhalombattán
Nyitókép: MET Group

Új, ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A legerősebb diplomáciai választ fogja adni egy esetleges TISZA-kormány a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabályra. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a béke ügyét

Új, ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszterhelyettes a Portfolio-nak elmondta: a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora energiatárolói kapacitás kiépítése az évtized végére. Czepek Gábor úgy fogalmazott: az atomenergia, a napenergia és az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére.

Meghaladja az ezer milliárd forintot a Demján Sándor Program segítségével indított beruházások értéke – összegezte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca adatai alapján a program indulása óta csaknem 30 ezer vállalkozás igényelt támogatást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat.

Eddig több mint 16 ezer igénylés érkezett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által októberben indított 3 százalékos vállalkozási hitelre. Elemzők szerint a kedvező konstrukció miatt a hitelfelvételi kedv 2026-ban is folytatódik.

Megduplázódott a késedelemben lévő munkáshitelek értéke június és szeptember között az MNB adatai szerint. A BiztosDöntés.hu a jegybank összesítése alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy a késedelmes munkáshitel-állomány a 3. negyedév végén meghaladta az 1,7 milliárd forintot.

Az eddigi hagyományokkal szakítva az új év kezdetén, január 5-én tart évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök hétfői Facebook-posztjában úgy fogalmazott: kérdés nem marad válasz nélkül.

Nyolcpontos javaslatcsomagot küldött a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek Magyar Önkormányzatok Szövetsége, miután Navracsics Tibor az önkormányzati rendszer átalakításáról beszélt. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Szükségesnek tartják az önkormányzatoktól elvont feladatok és hatáskörök felülvizsgálatát is.

A lehető legerősebb diplomáciai választ fogja adni egy esetleges TISZA-kormány a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabályra – erről írt közösségi oldalán az ellenzéki párt elnöke, Magyar Péter. A szlovák elnök karácsonykor aláírta a magyarokat kollektíven megbélyegző Benes-dekrétumok tagadását börtönbüntetéssel fenyegető jogszabályt.

Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a béke ügyét. Donald Trump az ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalás után úgy vélte: már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbasz régió helyzete, még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Donald Trump közelinek nevezte a megegyezést.

Oroszország szerint dróntámadást indítottak az ukránok az éjszaka (hétfő) Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen – tudósít a Sky News. Az ukrán elnök ezt hazugságnak nevezte. Washington eközben megerősítette, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin ma telefonon beszéltek egymással. A Fehér Ház sajtószóvivője szerint pozitív volt a két vezető tárgyalása.

Lengyelország csaknem 2 milliárd euró értékű drónvédelmi rendszer építésébe kezd keleti határán az orosz fenyegetés miatt. Varsó már az elmúlt években is rengeteg erőforrást fordított a keleti határa védelmére, az új projekt várhatóan 2 év alatt valósul meg.

Kína nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan körül. Tajpej elítélte az erődemonstrációt. Kedden öt, Tajvan körül kijelölt zónában éleslövészetet is tartanak. A mostani manőver a hatodik nagyobb kínai hadgyakorlat Tajvan körül 2022 óta.

Törökország északnyugati részén iszlamistákon ütöttek rajta rendőrök. Három rendőr és 6 fegyveres meghalt. A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 militánst vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat.

Több mint háromezer migráns vesztette életét az idén Spanyolország felé tartva. A tengeri migrációval és a hozzá kapcsolódó jogsértésekkel foglalkozó Caminando Fronteras nevű civil szervezet jelentése szerint az idei adatok jelentős csökkenést mutatnak az előző évhez képest, amikor több mint tízezer haláleset történt a tengeren.

Harmadszor is elnapolta a román alkotmánybíróság az igazságszolgáltatási nyugdíjreform-tervezetről szóló döntést. Így nem léphet életbe az a jogszabály, amely ellen a legfelsőbb bíróság óvást jelentett be. A bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára is fokozatosan 65 évre emelkedne, és utolsó nettó bérük alig 70 százalékát kapnák meg nyugdíjként a jelenlegi 100 százalék helyett.

Az utolsó aktív sertéspestisgócot is felszámolták a romániai Arad megyében. ez a gócpont Varsánd településen volt, ahol a járvány megfékezése érdekében 5.600 állatot pusztítottak el. A megyében 22 nagy sertésfarm van, ezekben összesen mintegy 60 ezer állatot tenyésztenek.

Elemzők szerint óvatos derűlátás mutatkozik az év végén a német gazdaságban, de a fellendülés továbbra sem ígérkezik dinamikusnak. A megkérdezett ágazati szövetségek közül 19 számít termelésnövekedésre jövőre, míg 9 visszaesést vár, és a beruházási kilátások is vegyesek.

Mielőbbi kormányalakítást sürget az Európai Unió Koszovóban - közölte közös közleményében az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője és az uniós bővítési biztos. Az előzetes eredmények alapján a kormányzó Önrendelkezés párt nyerte az előrehozott parlamenti választásokat. A szavazatok 96 százalékának feldolgozása után Albin Kurti pártja a voksok 49,8 százalékát szerezte meg.

