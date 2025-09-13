ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Lengyelországba behatolt egyik orosz Gerbera drón roncsai.
Nyitókép: X / OSINTtechnical

48 ország, köztük Magyarország állt ki Lengyelország mellett

Infostart

Negyvennyolc ország, köztük Magyarország is aláírta azt az ENSZ-dokumentumot, amely elítéli, hogy Oroszország drónokkal sértette meg Lengyelország légterét. A nyilatkozatot a lengyel külügyminiszter-helyettes olvasta fel az ENSZ Biztonsági Tanácsának pénteki rendkívüli ülésén.

Lengyelország és 47 szövetségese felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a "provokációkkal".

"Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére" – jelentette ki Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén.

"Azért kértük a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is, amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években" – tette hozzá a külügyminiszter-helyettes, felolvasva egy nyilatkozatot 48 ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam, Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada -nevében.

"Felhasználjuk az alkalmat, hogy megismételjük az Oroszországi Föderációhoz intézett felhívásunkat: haladéktalanul fejezze be az Ukrajna elleni agressziós háborút, mondjon le minden újabb provokációról és tartsa tiszteletben az ENSZ Alapokmányában szereplő kötelezettségeket" – mondta Marcin Bosacki. "Az eszkaláció nem vezethet a békéhez" – tette hozzá.

Dorothy Shea amerikai ideglenes ENSZ-nagykövet a BT ülésén kijelentette, hogy az Egyesült Államok NATO-szövetségesei mellett áll szemben az aggasztó légtérsértésekkel.

Shea azt is megjegyezte, hogy Oroszország fokozta az Ukrajna elleni légitámadásokat, amióta Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

"Ezek a tettek, legújabban az Egyesült Államok szövetségese légterének a megsértése – szándékosan vagy másképp – a konfliktus lezárására irányuló, jószándékú amerikai erőfeszítések iránti nagyfokú tiszteletlenségről tanúskodnak" – mondta a nagykövet.

A mintegy húsz drón behatolása a lengyel légtérbe szerdára virradó éjszaka erős felindulást váltott ki Lengyelországban és a nyugati országok provokációnak minősítették.

Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna, és azzal vádolta meg Lengyelországot, amely saját és a NATO-szövetségesei repülőgépeit kényszerült mozgósítani egyes drónok lelövéséhez, hogy nem szolgált kellő bizonyítékokkal arra nézve, hogy a pilóta nélküli repülő szerkezetek oroszok voltak.

"Nem voltak megjelölt célpontok lengyel területen" – mondta a tanácskozáson Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője. "Az ebben a légicsapásban használt drónok hatótávolsága nem haladja meg a 700 kilométert, ami lehetetlenné teszi, hogy elérték volna Lengyelország területét".

Hozzátette: Oroszország tárgyalni kíván Lengyelországgal, ha a lengyel fél valóban a feszültségek enyhítésében érdekelt azok szítása helyett.

