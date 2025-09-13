Fenntartotta Románia államadós-osztályzatának március óta érvényes negatív kilátását a pénteki újabb felülvizsgálat után is a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő közölte indoklásában, hogy a román kormány ambiciózus költségvetési konszolidációs programja nyomán most már derűlátóbban ítéli meg a romániai államháztartási és államadósság-folyamatokat, de jelentősnek tartja a terv végrehajtási kockázatait.

A Moody'smegerősítette a hosszú futamidejű román szuverén adósság "Baa3" szintű besorolását.

A "Baa3" osztályzat a Moody's módszertanában a befektetésre ajánlott minősítési sáv alsó széle. Ez azt jelenti, hogy ha a cég erről a fokozatról leminősíti a hosszú távú román államadós-osztályzatot, Románia ennél a hitelminősítőnél elveszítené befektetési ajánlású besorolását, és átkerülne a magas hozamú - spekulatív - kategóriába.

A Moody's Ratings a román szuverén osztályzat negatív kilátásának érvényben hagyásáról hozott pénteki döntés indoklásában felidézi: az előző, márciusi felülvizsgálat idején azzal számolt, hogy a román államadósságráta az évtized végére a hazai össztermék (GDP) 70 százaléka fölé emelkedik a 2023-ban mért 50 százalék körüli szintről.

Ezt az előrejelzést a Moody's a 2024 végén mért 9,3 százalékos GDP-arányos román államháztartási hiány alapján alakította ki.

A román parlament azonban júliusban jelentős költségvetési konszolidációs csomagot fogadott el. A program az idei évre a hazai össztermék 0,6 százalékával egyenlő, jövőre további 2,4 százalékos GDP-arányos hiánycsökkentési intézkedéseket irányoz elő.

A Moody's a román osztályzat pénteki felülvizsgálatához fűzött elemzésében közölte: ennek alapján az általa eddig valószínűsített 7,7 százalékról 6,1 százalékra csökkentette a jövő évi GDP-arányos román államháztartási hiányra szóló prognózisát, és most már arra számít, hogy a hazai össztermékhez mért román államadósságráta 65 százalék környékén stabilizálódik.

A hitelminősítő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy véleménye szerint jelentős kockázatok terhelik a konszolidációs program sikeres végrehajtásának esélyeit,

mindenekelőtt azért, mert kérdéses, hogy a júniusban alakult négypárti román kormánykoalíciót sikerül-e egyben tartani, és így a konszolidációs program további politikai támogatottsága is bizonytalan.