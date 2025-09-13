Amerikába készül? Sokkal többe fog kerülni

Szeptember végétől közel kétszeresére emelkedik az Egyesült Államokba történő beutazáshoz szükséges elektronikus engedély díja, ami a magyar utazókat is érinti - írja a Turizmus Online.

A Federal Register hivatalos közleménye szerint 2024. szeptember 30-tól jelentősen drágul az amerikai elektronikus utazási engedély (ESTA) igénylése.

Az eddigi 21 dolláros díj helyett 40 dollárt kell majd fizetniük a beutazóknak.

A díjemelés nem korlátozódik az elektronikus engedélyekre: a szárazföldi határátkelőhelyeken az I-94-es regisztrációs díj is drasztikusan emelkedik, 6 dollárról 30 dollárra.

Az intézkedés számos ország állampolgárait érinti, köztük a magyarokat is, valamint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Izrael, Katar és több más európai ország utazóit.