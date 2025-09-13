ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 13. szombat Kornél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Protesters wave Union Jack and St Georges England flags during the Unite The Kingdom rally on Westminster Bridge by the Houses of Parliament on September 13, 2025 in London, England. Far-right activist Tommy Robinson (also known as Stephen Yaxley-Lennon) has invited supporters to hold a rally in central London entitled Unite The Kingdom. The former English Defence League leader and his supporters are actively islamaphobic and racist and have been behind much of the unrest seen outside hotels housing migrants this summer. Stand Up To Racism are mounting a counter-protest to todays rally. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
Nyitókép: Christopher Furlong

Tízezrek tüntettek Londonban

Infostart / MTI

Több tízezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. A demonstrációval egy időben ugyancsak több tízezres ellentüntetés kezdődött "Kiállunk a szélsőjobb ellen" címmel.

A bevándorlásellenes tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája.

Robinson - aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján - "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került.

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója az X portálon közzétett szombati bejegyzéseiben többször is arról írt, hogy a demonstráción "milliók" vesznek részt. Egyik bejegyzése arról szólt, hogy hallomása szerint "a rendőrség is 3 millióra teszi" a tüntetők számát.

A Scotland Yard részéről hivatalosan nem hangzott el becslés a résztvevők számáról, a nem hivatalos becslések szerint több tízezren gyűltek össze a londoni kormányzati negyedben rendezett megmozdulásra.

A demonstráción jelen van Stephen Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt stratégiai főtanácsadója, aki szerepel a felszólalók listáján is.

A tömegben a tengernyi brit, illetve angol zászló mellett sok izraeli és amerikai lobogó is feltűnt.

Sokan tartották a magasba Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai kommentátor portréját is. Kirk szerdán, az amerikai Utah államban merénylet áldozata lett; a gyanúsítottat elfogták.

A londoni rendőrség szombat délutáni beszámolója szerint a tüntetésen eddig nem történtek beavatkozást igénylő incidensek.

Több szerveződés rendezésében tízezrek tüntettek szombaton a szélsőjobboldal ellen is a brit fővárosban.

Ennek a demonstrációnak a meghirdetett útvonala is a londoni kormányzati negyedbe vezetett, de a Scotland Yard a két tüntetés közé több száz méter széles, kordonnal elzárt tilalmi övezetet - hivatalos elnevezéssel "steril zónát" - jelölt ki, és közölte, hogy nem engedi a két megmozdulás résztvevőinek közvetlen érintkezését.

Kezdőlap    Külföld    Tízezrek tüntettek Londonban

tüntetés

london

szélsőjobb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

Már biztosan balatoni hajórekordot hoz 2025, és téli leállás sem lesz

A bűvös kétmilliós utasszámot már augusztus 29-én, a tavalyi rekordévnél korábban elérte a Bahart. Az előző nyárinál képest csaknem 5 százalékkal több utas, összesen 1 millió 630 ezren vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait, a legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. Hétfőn pedig kezdetét vette az őszi hajózási szezon. Minderről Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint "sokkoló" az orosz olaj vásárlása, vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Trump szerint "sokkoló" az orosz olaj vásárlása, vadászgépek jönnek a NATO keleti szárnyára - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Donald Trump szigorúbb szankciókat és az orosz olaj vásárlásának leállítását sürgette, miközben több NATO-tagország katonai erőket telepít a szövetség keleti szárnyára. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz csapatok átvették az irányítást egy délkeleti falu felett. Magyarország is csatlakozott ahhoz az ENSZ-nyilatkozathoz, amely elítéli az orosz drónok lengyel légtérbe való behatolását. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz–ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történhetett? Eltiltották a világsztár edzőt, ezt senki nem látta jönni

Mi történhetett? Eltiltották a világsztár edzőt, ezt senki nem látta jönni

Nem közölték, hogy miért, csak &quot;biztonsági okokra&quot; hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

'I will never let your legacy die' - Charlie Kirk's widow gives tearful address after shooting

Erika Kirk vows to fight on against 'evil-doers' in her first statement since her husband was shot dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 13. 18:45
Robbanás egy madridi bárban, sokan megsérültek
2025. szeptember 13. 18:19
Már több negyedmillió ember hagyta el Gázavárost
×
×
×
×