2025. szeptember 13. szombat
A seismograph records data.
Nyitókép: Furchin/Getty Images

Újabb erős földrengés rázta meg Kamcsatkát, szökőárriadót is elrendeltek

Infostart

A hatóságok készültséget rendeltek el.

Újabb, az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint 7,4-es erősségű földrengést észleltek az Oroszország keleti részén lévő Kamcsatkán szombatra virradóra. A földmozgás nyomán szökőárriadót is elrendeltek, ezt azonban azóta visszavonták.

A tájékoztatás szerint a földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 111 kilométerre keletre volt, 39,5 kilométeres mélységben.

A Ria Novosztyi arról számolt be, hogy a hatóságok emelt szintű készültséget rendeltek el a térségben.

A szakemberek átvizsgálják az épületeket és az infrastruktúrát, de egyelőre nem tudni komoly károkról.

A térségben július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet. Az akkori rengések miatt több millió embert kellett kitelepíteni a Csendes-óceán partjainál, a többi között Japánban és Ecuadorban is. A földmozgást több kisebb, 5-ös erősségű földmozgás követte.

