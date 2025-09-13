ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Palesztin családok menekülnek a Gázai övezet déli csücskében levő Rafahból 2024. május 8-án, két nappal azt követően, hogy az izraeli erők távozásra szólították fel a lakosságot, és műveletet kezdtek az Egyiptommal határos városban. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO május 8-án közölte, hogy az övezet déli részében levő kórházak üzemeltetéséhez mindössze három napra elegendő üzemanyag áll rendelkezésre, és Rafah három kórházának egyike, az Abu Juszef en-Nadzsár kórház már működésképtelen. Rafahnál csaknem másfélmillió palesztin keresett menedéket az övezetben dúló háború elől.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Szaber

Már több negyedmillió ember hagyta el Gázavárost

Infostart

Az ENSZ adatai szerint Gázavárosban és környékén a közelmúltig mintegy egymillió ember élt.

Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy a Gázai övezetben folytatott offenzívájának kiterjesztése óta több mint 250 ezer ember hagyta el Gázavárost.

A becslések szerint "több mint negyedmillió gázai lakos hagyta el a várost a saját biztonsága érdekében" - írta az X üzenetküldő platformon Aviháj Edri, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője.

Az izraeli hadsereg kedden szólította fel a Gázavárosban élőket, hogy hagyják el a várost, mert annak területére is kiterjeszti katonai offenzíváját a Hamász palesztin terrorszervezettel való leszámolását folytatva.

Szombaton a levegőből ledobott röpcédulákkal szólították fel a Gáza nyugati részén élőket, hogy hagyják el a területet.

Az izraeli hadsereg "nagyon erőteljesen" lép fel a térségben, és elszántan törekszik "a Hamász megsemmisítésére és legyőzésére" - írta az IDF a palesztin lakosoknak szóló üzenetben, amelyben a távozás útvonalát is kijelölték.

A Hamász irányítása alatt álló polgári védelem közlése szerint a Gázai övezetben szombat reggel öten vesztették életüket az izraeli támadások következtében.

