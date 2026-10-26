Sem feje, sem keze, valaki mégis felfoghatatlan vagyont adott egy római kori szobortorzóért

A leütési ár háromszorosa az előzetesen becsült eladási értéknek. Árverésen még soha nem fizettek ekkora összeget egy római kori régiségért – közölte a csütörtöki New York-i aukciót szervező Sotheby's.

A kereken 2000 éves szobortorzóért öt licitáló vívott negyedórás küzdelmet. A győztes ajánlattevő kilétét nem közölte az aukciósház.

A torzó Róma első császári családjának, a Kr. u. 14-től 68-ig uralkodó Iulius-Claudius dinasztiának valamelyik császárát ábrázolja.

A műalkotás kivételesen míves kidolgozásával és monumentális méretével nyűgözi le a nézőjét.

„Az impozáns szobor Róma felsőbbrendűségét volt hivatott hirdetni mindazok előtt, akik 2000 éve találkoztak vele” – állt a Sotheby's ajánlójában.