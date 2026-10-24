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Nyitókép: Vovchyn Taras/Getty Images

Divat – Nagy dobás a Metropolitan Egyetemtől

Infostart / MTI

Október 28-án mutatkoznak be a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) divat- és textiltervezőinek diplomakollekciói az Apollo Gallery indusztriális terében. A METU Graduate Fashion Show 2026 divatbemutatón csaknem 100 egyedi tervezői összeállítás látható a kifutón.

Az eseményen a Divat és Textil Tanszék Textiltervezés BA szakának divat és textil specializációin, valamint a Divat- és textiltervezés MA szakon az idén végzett hallgatók diplomakollekciói mutatkoznak be. A rendezvény a fiatal tervezők egyéni alkotói világát és a közös alkotás erejét is megmutatja – áll a szervezők közleményében.

Mint írták, az idei esemény vezérgondolata, „a kollaboráció szinergiája”, az együtt alkotásban rejlő lehetőségekre irányítja a figyelmet. A bemutatott kollekciókban az együttműködés többféle formában jelenik meg: a hallgatók közös alkotómunkájában, az oktatók és hallgatók közötti tudáscserében, a különböző szakmai területek találkozásában, valamint az alkotók társadalomhoz és természeti környezethez fűződő kapcsolatának újragondolásában – emelték ki.

Az alkotókat többek között a kulturális örökség újraértelmezése, az identitás és az önkifejezés, a fenntarthatóság, az újrahasznosított anyagok kreatív felhasználása, valamint a divat és a technológia kapcsolata inspirálta. A kísérletező anyaghasználat és a hagyományos kézműves technikák is megjelennek a munkákban, miközben minden tervező saját, karakteres alkotói világát mutatja be.

Az alkotói együttműködés a METU Graduate Fashion Show megvalósításában is meghatározó szerepet kap. A divat és textil specializációk hallgatói a kollekciók stylingján dolgoznak együtt, saját tervezői szemléletüket és tudásukat közös vizuális koncepcióvá formálva – írták.

A METU hallgatói és alumnijai a rendezvény számos területén közreműködnek: az öltöztetéstől és fotózástól kezdve a bemutató koordinációján és a vendégek fogadásán át a szervezési és kommunikációs feladatokig.

A közös munka más oktatási intézményekre és kreatívipari szereplőkre is kiterjed. A bemutató zenéjét a Pécsi Tudományegyetem Elektronikus Zenei Médiaművész szakirányának hallgatói készítik, a sminkeket a KREA Design Iskola smink szakos hallgatói alkotják meg, míg a frizurákról a Kevin Murphy ausztrál mesterfodrász csapata gondoskodik.

A METU Graduate Fashion Show október 28-án két alkalommal várja vendégeit: 17 órakor a nagyközönség számára jegyvásárlással látogatható, 20 órakor pedig zártkörű bemutatót tartanak.

Az eseményről további információ a METU honlapján, ITT érhető el.

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