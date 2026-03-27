Ma van a színházi világnap

A színházi világnapot a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) közgyűlésének határozata alapján 1962 óta tartják meg március 27-én, annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója.

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet - és tágabb értelemben a kultúra - fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.

Több színház is programokkal készül a világnap alkalmából.

A budapesti Örkény István Színház rendhagyó, kísérleti produkció bemutatóját tartja pénteken: az Országkórus című előadást a Merlin épületében láthatja a közönség. Az egész estés esemény installációt, színházi előadást és közösségi kutatást ötvöz.

Az Erkel Színházban Ember Márk, a teátrum művésze a világnap alkalmából rekordkísérletre készül. A "dobbanarekord" keretében, a tervek szerint minimum 25 órán át fog folyamatosan musical szövegkönyveket felolvasni pénteken délután 4 órától.

A színházművészet sokszínű világába invitál a hétvégén az Essentia Artis programsorozat is: színésztréning, bábos népmese-előadás, interaktív mozgáspedagógiai bemutató, instant színészképző, történelmi musicalrészletek,

VR-tér és tárlatvezetés is várja a közönséget pénteken és szombaton a Pesti Vigadóban.

A szolnoki Szigligeti Színházban egyetlen jeggyel két színházi élményben lehet része a közönségnek. A program a Mire felgördült a függöny című színháztörténeti előadással kezdődik, ezután pedig a nézők választhatnak, hogyan folytatódjon az este: megnézik az Erdő című nagyszínpadi előadást vagy bepillanthatnak A semmi ágán, avagy hagyj el, mert szeretlek című színműhelyes előadás főpróbájába.

A világnapot gazdag programmal ünnepli a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház: kávézás a színészekkel, három színházi előadás, jelmezkiállítás és Bihari József pályáját bemutató tárlat, valamint színházlátogatás is szerepel a kínálatban.

Az Újvidéki Színház a világnapon az egyik leginkább idézett, a volt Jugoszláviában kultikussá vált művet, A balkáni kémet mutatja be.

A színházi világnap alkalmából ítélik oda évente a Hevesi Sándor-díjat.

A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja által alapított elismerést minden évben három olyan művész, kultúraközvetítő kapja, aki sokat tett a magyar nyelvű színházi kultúra nemzetközi elismertetéséért. Az ünnep alkalmából a MASZK Országos Színészegyesület is szakmai díjakat ítél oda.