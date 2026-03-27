ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.01
usd:
336.24
bux:
0
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pexels

Ma van a színházi világnap

Infostart / MTI

Számos teátrum programokkal készül az ünnepre. Az előadások előtt pedig felolvassák a világnap nemzetközi üzenetét, amelyet az idén Willem Dafoe amerikai színész, színházcsináló írt.

A színházi világnapot a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) közgyűlésének határozata alapján 1962 óta tartják meg március 27-én, annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója.

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet - és tágabb értelemben a kultúra - fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.

Több színház is programokkal készül a világnap alkalmából.

A budapesti Örkény István Színház rendhagyó, kísérleti produkció bemutatóját tartja pénteken: az Országkórus című előadást a Merlin épületében láthatja a közönség. Az egész estés esemény installációt, színházi előadást és közösségi kutatást ötvöz.

Az Erkel Színházban Ember Márk, a teátrum művésze a világnap alkalmából rekordkísérletre készül. A "dobbanarekord" keretében, a tervek szerint minimum 25 órán át fog folyamatosan musical szövegkönyveket felolvasni pénteken délután 4 órától.

A színházművészet sokszínű világába invitál a hétvégén az Essentia Artis programsorozat is: színésztréning, bábos népmese-előadás, interaktív mozgáspedagógiai bemutató, instant színészképző, történelmi musicalrészletek,

VR-tér és tárlatvezetés is várja a közönséget pénteken és szombaton a Pesti Vigadóban.

A szolnoki Szigligeti Színházban egyetlen jeggyel két színházi élményben lehet része a közönségnek. A program a Mire felgördült a függöny című színháztörténeti előadással kezdődik, ezután pedig a nézők választhatnak, hogyan folytatódjon az este: megnézik az Erdő című nagyszínpadi előadást vagy bepillanthatnak A semmi ágán, avagy hagyj el, mert szeretlek című színműhelyes előadás főpróbájába.

A világnapot gazdag programmal ünnepli a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház: kávézás a színészekkel, három színházi előadás, jelmezkiállítás és Bihari József pályáját bemutató tárlat, valamint színházlátogatás is szerepel a kínálatban.

Az Újvidéki Színház a világnapon az egyik leginkább idézett, a volt Jugoszláviában kultikussá vált művet, A balkáni kémet mutatja be.

A színházi világnap alkalmából ítélik oda évente a Hevesi Sándor-díjat.

A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja által alapított elismerést minden évben három olyan művész, kultúraközvetítő kapja, aki sokat tett a magyar nyelvű színházi kultúra nemzetközi elismertetéséért. Az ünnep alkalmából a MASZK Országos Színészegyesület is szakmai díjakat ítél oda.

Kezdőlap    Kultúra    Ma van a színházi világnap

színház

színjátszás

színházi világnap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat, az európai határidős indexek pedig kis emelkedéseket vetítenek előre a nyitásra. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé esik ma reggel, míg a nemesfémek emelkednek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 18:58
Óriási felfedezés: megtalálhatták a legendás muskétás, d'Artagnan földi maradványait
2026. március 26. 12:17
Két fellépés erejéig újra összeáll a Kistehén
×
×