Örök nyugalomra helyezték Tarr Bélát

Tarr Béla nemzetközi hírű magyar filmrendező, a magyar filmművészet meghatározó alakja 2026. január 6-án, életének 70. évében hunyt el. A direktort a Fiumei úti temetőben helyezték végső nyugalomra pénteken.

A temetésen beszédet mondott Szinetár Miklós rendező, Karácsony Gergely főpolgármester, Iványi Gábor lelkész, Fred Kelemen rendező, Patrick Marshall rendező, Vermes Dorka forgatókönyvíró, Ladányi Jákob rendező és Olasz Renátó színész-rendező. Alkotótársa, az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László, bár az esemény programjában szerepelt, végül nem tartott beszédet – derül ki az Index helyszíni tudósításátból.

Mint olvasható, a Fiumei úti temetőben számottevő gyászoló tömeg gyűlt össze a művész búcsúztatására, köztük Víg Mihály zenész, Kornis Mihály író, Muhi András rendező-producer és Beton.Hofi rapper. Iványi Gábor lelkész a beszédek előtt azt kérte az egybegyűltektől, hogy maradjanak csendben, és gondoljanak Tarr Bélára néhány percig. Ezután rövid imát mondott: Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az Ő ígéreteiben, várom jobban az Urat, mint az örök reggelt.