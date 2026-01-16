Túlzsúfolt nagyvárosok helyett: előkelő helyen egy magyar város a nemzetközi listán

A rangsorban egyedüli magyar városként Miskolc az előkelő negyedik helyen végzett. A Bükk lábánál fekvő település olyan ismert európai városokat előzött meg, mint Zágráb, Krakkó vagy Graz – írja az Economx. A Time Out értékelése szerint Miskolc élhető, zöld környezetű város: a fürdőkultúra, a magas színvonalú gasztronómia, a több száz éves kulturális örökség, valamint az öko- és aktív turizmus egyaránt meghatározó elemei a város kínálatának.

A méltatásban kiemelik, hogy a modern villamoshálózat és a városi buszközlekedés gyors kapcsolatot biztosít a vasútállomás, a belváros és a természeti látnivalók között. Miskolc-Lillafüred, a Hámori-tó, a Szinva-vízesés, a libegő, a Zsófia-kilátó és a környék túraútvonalai látványos, könnyen elérhető kirándulóhelyek. A miskolctapolcai kalandpark, bobpálya, gokartpálya, a Csónakázó-tó és az Ellipsum Élményfürdő mind olyan különlegességek, amelyeket eddig elkerült az európai tömegturizmus – sorolták az értékelésben.

Érdekesség, hogy a város egyik ikonikus attrakciója az adventi időszakban közlekedő villamos, amely a napokban már kilencedik alkalommal nyerte el az „Európa legszebb adventi villamosa” címet.

Miskolc-Lillafüred és Miskolctapolca a város szerves részei. Előbbi természeti környezetével és panorámájával, utóbbi pedig fürdőkultúrájával és aktív turisztikai kínálatával járul hozzá a város sokszínűségéhez. Miskolc és a környező Bükk hegység az UNESCO Globális Geopark hálózat része, ami nemzetközi szinten is ritka elismerés.

Csúcs gasztronómia

A város gasztronómiai szempontból is kiemelkedő helyet foglal el Magyarország térképén. Miskolcon három Michelin-ajánlott étterem működik, és a hazai gasztrokalauzok mint a Street Kitchen Guide szerint Budapest után itt található a legtöbb, magas minőséget képviselő és ajánlással rendelkező étterem.

Ennek egyik különleges példája a legendás, februárban megrendezésre kerülő Kocsonyafesztivál, a májusi Avasi Borangolás borfesztivál, valamint az áprilistól novemberig elérhető Ehető erdő és Erdei Gasztroexpressz program, amely a gasztronómiát, a természetjárást és a fenntartható turizmust egyesíti. Az ajánlása megerősíti, hogy Miskolc Európában olyan úti célként jelenik meg, amely még nem vált a tömegturizmus áldozatává.

A Time Out 2026-os, legjobb ár-érték arányú európai városlátogatásait bemutató top 10-es listája: